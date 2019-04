Autore:

ORARI TV Dopo tre settimane torna il motomondiale, e lo fa con due centauri italiani ai vertici della classifica: Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno approfittato della caduta di Marc Marquez in Texas per soffiargli il primato, ma occhi anche a Alex Rins, galvanizzato dalla vittoria al Cota e terzo in classifica, anch'esso davanti al connazionale detronizzato. Entrambi nella gara di casa daranno il massimo, e sono attesi al pronto riscatto anche Lorenzo, Vinales e Crutchlow. Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento sulle differite di TV8 e TV8 HD. Di seguito tutti gli orari del weekend andaluso, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio di Spagna, a Jerez de la Frontera.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 3 maggio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:10-13:50 - FP2 Moto3

14:05-14:50 - FP2 MotoGP

15:05-15:45 - FP2 Moto2

Sabato 4 maggio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

Domenica 5 maggio

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8



Sabato 4 maggio

15:30 - Sintesi qualifiche

Domenica 5 maggio

14:00 - Gara Moto3

15:30 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP