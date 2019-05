Autore:

Simone Valtieri

POLE A SORPRESA La Yamaha c'è, ma non è quella di Rossi e Vinales, bensì il team junior con il sorprendente Fabio Quartararo, fresco 20enne francese che beffa di 82 millesimi il compagno di team Franco Morbidelli e scatterà in pole nel Gran Premio di Spagna di domani. Era dal 1974 che uno più giovane di lui non partiva davanti a tutti. Solo una sbavatura nell'ultimo settore ha invece precluso la pole a Morbidelli, mentre alcuni erroretti hanno relegato il favorito Marc Marquez in terza posizione, a meno di un decimo dal talentino francese.

ITALIA BENE Quarto scatterà Andrea Dovizioso, che è rimasto a 138 millesimi dalla pole, e che non è mai riuscito a partire in prima fila a Jerez, mentre il compagno in Ducati Danilo Petrucci, tra i favoriti per la pole, sarà soltanto settimo, peraltro caduto nel finale. Tra di loro si sono infilati Maverick Vinales, proveniente dalla Q1, e Cal Crutchlow con la Honda. Soltanto 11° invece Jorge Lorenzo, che non festeggia a dovere nel giorno del suo 32° compleanno ed è preceduto da Nakagami, Rins e dal buon "Pecco" Bagnaia, decimo con la Ducati vecchia. Il maiorchino è scivolato a 3 minuti dal termine della Q2, vanificando ogni possibile aspirazione, mentre la quarta fila è chiusa dall'altro rookie Joan Mir.

ITALIA MALE Valentino Rossi scatterà invece in 13° posizione, nel corso della Q1 un errore nel suo ultimo tentativo lanciato gli ha precluso la possibilità di superare il compagno Maverick Vinales e il suo pupillo dell'Academy Francesco Bagnaia, che si sono qualificati tra i primi 12. Non ha partecipato invece alle qualifiche Andrea Iannone, dolorante alla caviglia in seguito a una caduta, mentre una scivolata ha messo fuori gioco anche Jack Miller, altro papabile per il passaggio alla Q2, che scatterà 15°.

Risultati Q2 MotoGP Spagna 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'36.880 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'36.962 0.082 / 0.082 3 Marc MARQUEZ Honda 1'36.970 0.090 / 0.008 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'37.018 0.138 / 0.048 5 Maverick VIÑALES Yamaha 1'37.114 0.234 / 0.096 6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'37.175 0.295 / 0.061 7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'37.209 0.329 / 0.034 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'37.332 0.452 / 0.123 9 Alex RINS Suzuki 1'37.351 0.471 / 0.019 10 Francesco BAGNAIA Ducati 1'37.384 0.504 / 0.033 11 Jorge LORENZO Honda 1'37.496 0.616 / 0.112 12 Joan MIR Suzuki 1'37.514 0.634 / 0.018

Risultati Q1 MotoGP Spagna 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Maverick VIÑALES Yamaha 1'37.164 2 Francesco BAGNAIA Ducati 1'37.299 0.135 / 0.135 3 Valentino ROSSI Yamaha 1'37.371 0.207 / 0.072 4 Stefan BRADL Honda 1'37.406 0.242 / 0.035 5 Jack MILLER Ducati 1'37.605 0.441 / 0.199 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'37.625 0.461 / 0.020 7 Pol ESPARGARO KTM 1'37.798 0.634 / 0.173 8 Johann ZARCO KTM 1'37.820 0.656 / 0.022 9 Bradley SMITH Aprilia 1'38.357 1.193 / 0.537 10 Tito RABAT Ducati 1'38.403 1.239 / 0.046 11 Karel ABRAHAM Ducati 1'38.447 1.283 / 0.044 12 Miguel OLIVEIRA KTM 1'38.894 1.730 / 0.447 13 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.042 2.878 / 1.148 Andrea IANNONE Aprilia

Risultati FP4 MotoGP Spagna 2019