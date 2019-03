Autore:

Simone Valtieri

IMBATTIBILE Marc Marquez vince in Argentina la sua gara numero 71 in carriera, scattando meglio di tutti allo spegnimento dei semafori e involandosi verso una vittoria netta, una gara in solitaria che neanche si trovasse al Sachsenring o ad Austin, le altre sue piste preferite. Qui però si gira in senso orario, non antiorario, e Marc ha mostrato una superiorità netta su chiunque, che gli vale la testa della classifica iridata con 45 punti, e con due gare andate in archivio.

BAGARRE Dietro di lui si è innescata sin da subito una bagarre furibonda dalla quale sono emersi Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, e dalla quale è uscito subito Cal Crutchlow, penalizzato forse con troppa severità con un ride through per una partenza anticipata. Del gruppetto in bagarre hanno fatto parte sin da subito anche Franco Morbidelli, Jack Miller e Danilo Petrucci, mentre ha faticato molto Maverick Vinales. Alex Rins, partito 16°, è invece tornato sotto nel finale.

PODIO AZZURRO Dopo i primi giri, durante i quali alle spalle di Marquez si sono trovati anche quattro italiani in fila, Dovizioso e Rossi sono scappati, lasciando agli altri le briciole. All'ultimissimo giro Valentino ha sferrato l'attacco decisivo al Dovi, bravo a non lasciare spazio per il proverbiale incrocio del ducatista. E così, 10" dopo Marquez transitano sul traguardo Rossi e Dovizioso in quest'ordine, davanti a un bravissimo Jack Miller e al rimontante Alex Rins.

PER TERRA Proprio all'ultimo giro si sdraiano invece Franco Morbidelli e Maverick Vinales, per un errore del Morbido al termine di una gara sontuosa. Danilo Petrucci, a lungo quarto, termina invece sesto, mentre nella top ten finiscono anche Nakagami, Quartararo e i due fratelli Espargaro. A punti, 14° Pecco Bagnaia, con la Ducati 2018 che lo scorso anno fece molta fatica a Termas. Non pervenuto, infine, Jorge Lorenzo, partenza disastrosa e troppo lento per tutto il resto della gara per essere vero.

Risultati Gran Premio MotoGP Argentina 2019