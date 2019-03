Autore:

Simone Valtieri

SEMPRE MARQUEZ La pole position del Gran Premio d'Argentina sulla pista di Termas del Rio Hondo, per l'occasione graziata dalla pioggia attesa dai giorni scorsi, finisce sempre a lui, Marc Marquez, che nonostante qualche difficoltà tra FP4 e inizio della Q2, strappa con il suo ultimo tentativo il miglior tempo. È la sua 81° pole in carriera, la quinta su sei edizioni sul tracciato sudamericano. Il tempo è di 1'38"304 per lo spagnolo della Honda, che precede il connazionale Maverick Vinales con la Yamaha, di 154 millesimi. Incollato allo yamahista c'è Andrea Dovizioso, che con la sua tanto chiacchierata Ducati si ferma a un centesimo tondo tondo dalla seconda casella.

ROSSI CONSISTENTE La seconda fila è aperta da Valentino Rossi, a 241 millesimi da Marquez e con appena 3 millesimi di margine su Jack Miller. Il fenomeno di Tavullia ha mostrato le cose migliori soprattutto nel corso della FP4, quando con una gomma media al posteriore ha mostrato un passo interessante, comparabile con quelli di Marquez e Crutchlow, i più veloci ma con la morbida, e decisamente migliore di quello mostrato da Dovizioso e Petrucci, mai sotto l'1'40" al giro.

BRAVO MORBIDO! Sesto un bravissimo Franco Morbidelli, che beffa il suo compagno di team Fabio Quartararo per appena 11 millesimi, entrambi con un distacco di circa 6 decimi dalla pole. La terza fila è completata dalla Honda di Cal Crutchlow, che sbaglia l'ultimo tentativo e vanifica la possibilità di partire più avanti, e Taka Nakagami, ottimo nella Q1 e bravo a staccare questa nona posizione a meno di un decimo dal suo compagno di team. Decimo Danilo Petrucci, che ha preceduto Jorge Lorenzo, ancora non in formissima, e Pol Espargaro, prooveniente anch'esso dalla Q1.

IL RESTO DELLA GRIGLIA La quinta fila sarà aperta da Aleix Espagaro, primo degli esclusi dalla Q2, davanti al bravo Miguel Oliveira con la KTM, e a Karel Abraham. Ancora deludente Alex Rins con la Suzuki, lontano parente di quello visto in Qatar. Per quanto riguarda gli altri italiani, Pecco Bagnaia non riesce a passare il taglio della Q1, chiudendo in 7° posizione, che equivale alla 17° piazza in griglia, mentre va male per Andrea Iannone, ultimo con la sua Aprilia dietro anche al malese Syahrin.

Risultati Q2 MotoGP Argentina 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Marc MARQUEZ Honda 1'38.304 2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'38.458 0.154 / 0.154 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'38.468 0.164 / 0.010 4 Valentino ROSSI Yamaha 1'38.545 0.241 / 0.077 5 Jack MILLER Ducati 1'38.548 0.244 / 0.003 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'38.886 0.582 / 0.338 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'38.897 0.593 / 0.011 8 Cal CRUTCHLOW Honda 1'38.955 0.651 / 0.058 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.038 0.734 / 0.083 10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.093 0.789 / 0.055 11 Pol ESPARGARO KTM 1'39.489 1.185 / 0.396 12 Jorge LORENZO Honda 1'39.520 1.216 / 0.031

Risultati Q1 MotoGP Argentina 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'39.064 2 Pol ESPARGARO KTM 1'39.217 0.153 / 0.153 3 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'39.288 0.224 / 0.071 4 Miguel OLIVEIRA KTM 1'39.298 0.234 / 0.010 5 Karel ABRAHAM Ducati 1'39.331 0.267 / 0.033 6 Alex RINS Suzuki 1'39.384 0.320 / 0.053 7 Francesco BAGNAIA Ducati 1'39.387 0.323 / 0.003 8 Johann ZARCO KTM 1'39.571 0.507 / 0.184 9 Joan MIR Suzuki 1'39.605 0.541 / 0.034 10 Tito RABAT Ducati 1'39.978 0.914 / 0.373 11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.053 0.989 / 0.075 12 Andrea IANNONE Aprilia 1'40.118 1.054 / 0.065

