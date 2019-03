Autore:

La Redazione

BUONA LE SECONDA Dopo l'esordio con polemica in Qatar, il Motomondiale è pronto per la seconda tappa in Argentina, dove sulla pista di Termas del Rio Hondo, teatro in passato di grandi lotte e di altrettanto grandi polemiche (Soprattutto tra Rossi e Marquez), si daranno battaglia i centauri del campionato a due ruote più bello del mondo. Andrea Dovizioso cercherà di confermare la leadership iridata e difendersi dagli attacchi di Marquez, che qui ha già vinto due volte. Ma occhio anche all'imprevedibile Alex Rins con la Suzuki e soprattutto a Cal Crutchlow sull'Honda LCR, sul podio in Qatar e vincitore qui la passata stagione. Per i due yamahisti, Valentino Rossi e Maverick Vinales sarà inoltre la gara della verità, dopo gli alti e bassi visti all'esordio, mentre per Jorge Lorenzo quella del riscatto, sempre che si sia del tutto ripreso dagli infortuni. Nutrita infine la pattuglia italiana, con Petrucci, Morbidelli e Bagnaia pronti a dar battaglia: gli ingredienti per un weekend esaltante ci sono tutti, non vi resta che seguirlo con noi.

IL CIRCUITO Il tracciato di Termas del Rio Hondo è stato costruito nel 2007 su un'area di 150 ettari, e inaugurato l'anno successivo. Per il debutto della MotoGP dobbiamo però attendere il 2014, dopo che nel 2013 l'appuntamento era saltato in seguito a questioni politiche internazionali che vedevano coinvolte la società Repsol, main sponsor dell'Honda Racing Team, e il governo argentino. A firmare i 4,806 km della pista argentina e le sue 14 curve (cinque a sinistra e nove a destra) il progettista italiano Jarno Zaffelli.

I NUMERI Cinque edizioni sin qui disputate del Gran Premio d'Argentina, due le vittorie di Marc Marquez (2014 e 2016), intervallate dal successi di Valentino Rossi nel 2015 (con tanto di contatto e polemica con lo spagnolo). Nel 2017 la spunta Maverick Vinales mentre lo scorso anno è Cal Crutchlow a trionfare al termine di un GP rocambolesco che vede Miller scattare in testa in solitaria al via e Marquez combinarne una in più di Bertoldo. In totale fanno tre vittorie a due per la Honda nei confronti della Yamaha.

IL METEO La pioggia incombe sul GP d'Argentina, così come accadde anche lo scorso anno. Le previsioni meteo per la gara di Termas del Rio Hondo non sono per niente positive, se non per gli amanti dela pioggia come Jack Miller, che lo scorso anno partì in pole. E se venerdì il tempo dovrebbe reggere, sabato e domenica l'appuntamento con l'acqua è probabile. Di seguito il dettagliod da weather.com:

Venerdì 29 marzo: le temperature oscilleranno tra i 21° e i 28°, cielo coperto con schiarite, possibilità di precipitazioni al 20% con un umidità del 69%..

Sabato 30 marzo: cielo coperto con possibilità di pioggia al 40%. Temperature comunque alte, che oscilleranno tra i 21° del primo mattino e i 28° del pomeriggio. Umidità prevista ancora al 69%.

Domenica 31 marzo: temperature sempre costanti (21°-27° gradi), umidità in calo al 67% ma perturbazioni attese all'80%.

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista argentina, mentre TV8 andrà in differita. Di seguito gli orari nel dettaglio di Sky Sport MotoGP HD, tra parentesi gli orari TV8.

Venerdì 29 marzo

13.00-13.40, PL1 Moto3

13.55-14.35, PL1 Moto2

14.50-15.35, PL1 MotoGP

17.15-17.55, PL2 Moto3

18.10-18.50, PL2 Moto2

19.05-19.50, PL2 MotoGP

Sabato 30 marzo

13.00-13.40, PL3 Moto3

13.55-14.35, PL3 Moto2

14.50-15.35, PL3 MotoGP

16.35-16.50, Q1 Moto3 (differita 18:00 su TV8)

17.00-17.15, Q2 Moto3 (differita 18:00 su TV8)

17.30-17.45, Q1 Moto2 (differita 19:00 su TV8)

17.55-18.10, Q2 Moto2 (differita 19:00 su TV8)

18.25-18-55, PL4 MotoGP

19.10-19.25, Q1 MotoGP (differita 20:30 su TV8)

19.35-19.50, Q2 MotoGP (differita 20:30 su TV8)

Domenica 31 marzo

14.40-15.00, Warm Up Moto3

15.10-15.30, Warm Up Moto2

15.40-16.00, Warm Up MotoGP

17.00, Gara Moto3 (differita 17:30 su TV8)

18.20, Gara Moto2 (differita 19:00 su TV8)

20.00, Gara MotoGP (differita 20:30 su TV8)

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 31 marzo 2019, ore 20.00

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 30 marzo 2019, ore 19.10