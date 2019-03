Autore:

Salvo Sardina

RECLAMO Il Gran Premio del Qatar è terminato ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso, capace di precedere per soli 23 millesimi il temutissimo Marc Marquez. A conti fatti, però, il primo appuntamento della stagione 2019 della MotoGP non si è ancora concluso: subito dopo la bandiera a scacchi, quattro team – Honda, Suzuki, Ktm e Aprilia – hanno presentato reclamo alla Direzione gara per via dell’appendice in carbonio posizionata davanti la ruota posteriore della Desmosedici GP19.

RISULTATO SUB JUDICE Bisogna anche dire che la protesta è stata respinta poche ore dopo dagli steward presenti a Losail: “Sulla base dei regolamenti e delle linee guida attualmente in vigore, il collegio dei commissari della Fim MotoGP rigettano il reclamo”, si legge nel comunicato ufficiale emanato nella serata di ieri. Dovi e la Ducati però non possono ancora dormire sonni tranquilli, visto che è stato presentato anche un ricorso in appello. Borgo Panigale, comunque, mostra tranquillità considerando che la soluzione era stata già investigata e omologata in precedenza dalla Federazione.

CORTE D’APPELLO La decisione finale, che farà sventolare la definitiva bandiera a scacchi sulla gara del Qatar, sarà presa dalla Corte d’appello della MotoGP, ritenuta più competente sulle tematiche di carattere tecnico. Resta da capire se quest’appendice abbia illecite finalità aerodinamiche o se abbia solo effetti sulla temperatura gomme e sullo smaltimento dell’acqua in caso di pioggia, oltre a proteggere lo pneumatico dai detriti. La sentenza riguarderà ovviamente non solo la vittoriosa Ducati di Andrea Dovizioso ma anche quella di Danilo Petrucci, che ha chiuso in sesta posizione, e quella satellite di Jack Miller, che però non ha visto il traguardo. La decisione della commissione di Ginevra è attesa entro la prossima gara, prevista il prossimo 31 marzo in Argentina.

