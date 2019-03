IN NOTTURNA Non sarà un Paese celebre per la tradizione motoristica, ma quello in Qatar è ormai dal 2004 un appuntamento fisso nel calendario del Motomondiale. C’è di più, il Gran Premio sulla pista di Losail, situata a pochi chilometri di distanza dalla capitale Doha, è nel tempo diventato uno di quelli più attesi dagli appassionati: dal 2007, infatti, la gara qatariota è anche quella che apre le danze della stagione, mettendo fine alla noia della pausa invernale. Dal 2008, invece, la costruzione di un avveniristico impianto di illuminazione ha consentito anche alla MotoGP di avere in calendario almeno una gara da… mille e una notte.

NUMERI La pista, immersa nel deserto del Qatar e unica nel Medio Oriente a ospitare il Motomondiale, misura 5.380 metri e consta di 16 curve. Il record del tracciato è stato segnato nel 2016 da Jorge Lorenzo su Yamaha in 1:54.927. Proprio il neo acquisto della Honda Hrc è il pilota che detiene il maggior numero di successi a Losail, ben sei, distribuiti tra classe 125, 250 e MotoGP. Se guardiamo invece alla sola classe regina, Losail è il regno di Casey Stoner e Valentino Rossi, capaci di portare a casa ben quattro successi a testa. A quota tre c’è poi sempre Lorenzo, mentre il campione in carica Marc Marquez, il ducatista Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Sete Gibernau (che si è imposto nel Gp inaugurale del 2004), sono fermi a quota uno.

COSI' IN TV Per sapere dove e come vedere in televisione su Sky Sport MotoGP e TV8 il Gran Premio del Qatar 2019, vi basta cliccare QUI.

RISULTATI FP1

Venerdì 8 marzo 2019, ore 13.40

RISULTATI FP2

Venerdì 8 marzo 2019, ore 18.00

RISULTATI FP3

Sabato 9 marzo 2019, ore 13.15

RISULTATI FP4

Sabato 9 marzo 2019, ore 17.20

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 9 marzo 2019, ore 18.00

RISULTATI GARA

Domenica 10 marzo 2019, ore 18.00