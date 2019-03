TORNA LA MOTOGP Il motomondiale riparte per una lunghissima stagione che prevede ben 19 tappe in calendario. Come ormai da tradizione, il debutto stagionale è il Gran Premio del Qatar, che si tiene ininterrottamente dal 2004 sulla pista di Losail, situata nei pressi della capitale Doha. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfidano il campione in carica Marc Marquez: riusciranno quest’anno a interrompere il dominio del pilota di Cervera?

COSI IN TV Il Gran Premio del Qatar, prima prova del Motomondiale 2019, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP. Sarà possibile seguire invece la differita integrale delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 in chiaro su TV8.

ORARI SKY SPORT MOTOGP (DIRETTA)

Venerdì 8 marzo

11:50-12:30 - Prove libere 1, Moto3

12:45-13:25 - Prove libere 1, Moto2

13:40-14:25 - Prove libere 1, MotoGP

16:10-16:50 - Prove libere 2, Moto3

17:05-17:45 - Prove libere 2, Moto2

18:00-18:45 - Prove libere 2, MotoGP

Sabato 9 marzo

11:25-12:05 - Prove libere 3, Moto3

12:20-13:00 - Prove libere 3, Moto2

13:15-14:00 - Prove libere 3, MotoGP

15:30-16:10 - Qualifiche Moto3

16:25-17:05 - Qualifiche Moto2

17:20-17:50 - Prove libere 4, MotoGP

18:00-18:40 - Qualifiche MotoGP

Domenica 10 marzo

12:40-13:00 - Warm-Up Moto3

13:10-13:30 - Warm-Up Moto2

13:40-14:00 - Warm-Up MotoGP

15:00 - Gara Moto3

16:20 - Gara Moto2

18:00 - Gara MotoGP

ORARI TV8 (SINTESI E DIFFERITA)

Sabato 9 marzo

19:00 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 10 marzo

18:00 - Gara Moto3

19:15 - Gara Moto2

21:00 - Gara MotoGP