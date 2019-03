Autore:

Simone Valtieri

LEGGE MARQUEZ Marc Marquez mette in fila tutti nella terza sessione di prove libere del GP d'Argentina, la penultima prima delle qualifiche di questa sera. In un concitatissimo finale di FP3 lo spagnolo si è ripreso a 2 minuti dal termine la leadership che gli era stata appena tolto dal funambolico Jack Miller, sempre in palla sul tracciato di Termas del Rio Hondo. L'australiano della Ducati ha incassato circa 2 decimi dal campione del mondo della Honda, che ha chiuso la mattinata argentina - ancora sull'asfalto asciutto - con il tempo di 1'38"471.

POKER AZZURRO Tutti i big entrano nella top ten di queste FP3 e si qualificano per la Q2, compreso Jorge Lorenzo. Ma andiamo per ordine: terza posizione per il sempre velocissimo qui, Cal Crutchlow, terzo con la Honda del team LCR, staccato di 255 millesimi da Marquez, poi Maverick Vinales con la Yamaha a 357 millesimi e Danilo Petrucci, con la Ducati a 4 decimi, che apre un poker di italiani completato da Franco Morbidelli - bravissimo - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, quest'ultimo protagonista di una scivolata con qualche danno alla sua GP19 nelle fasi finali di libere. Chiudono la top ten Jorge Lorenzo, nono con la Honda, e Fabio Quartararo, il rookie francese compagno di Morbidelli nella Yamaha Petronas.

RINS OPACO Per un pelo non riescono a qualificarsi direttamente per la Q2 il giapponese Takayuki Nakagami e il nostro Francesco Bagnaia, dodicesimo alla fine. Dietro di lui i due fratelli Espargaro, con Aleix davanti a Pol, poi Alex Rins, un po' sotto tono con la Suzuki. Andrea Iannone, dopo le belle cose mostrate ieri, ha chiuso invece 19°, a 1"1 dalla vetta con la sua Aprilia. L'appuntamento per le qualifiche è alle 19.05 orario italiano, con Marquez favorito per la pole ma con tanti piloti che possono aspirare a dargli fastidio.

Risultati FP3 MotoGP Argentina 2019