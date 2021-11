MotoGP 2021

La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio della Comunità Valenciana: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Valencia

EPILOGO IRIDATO Con il podio iridato della classe MotoGP già ben definito - Fabio Quartararo è campione del mondo davanti a Francesco Bagnaia e Joan Mir - e con l'assegnazione, lo scorso weekend a Portimao, del campionato costruttori alla Ducati e di quello della classe Moto3 al rookie Pedro Acosta, l'interesse principale per il Gran Premio della Comunità Valenciana che chiuderà la stagione 2021 è volto alla classe di mezzo, la Moto2. I due compagni del Team KTM Ajo, Remy Gardner e Raul Fernandez si giocheranno il titolo, sebbene alll'australiano basterà giungere 13° per diventare campione. Tornando alla classe MotoGP, altri motivi di interesse giungono dall'assegnazione del titolo Team tra Ducati Lenovo e Monster Energy Yamaha, e di quello di miglior rookie tra i ducatisti Enea Bastianini e Jorge Martin, separati da appena 3 punti. Ma quella di domenica prossima a Valencia sarà, sopra ogni cosa, l'ultima gara in carriera per Valentino Rossi, ai saluti dopo 26 anni di attività, 9 titoli iridati e dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia dello sport.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciottesimo e ultimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su DAZN, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP, partenza del GP d'Europa 2020 a Valencia

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 12 novembre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, DAZN)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, DAZN)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, DAZN)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, DAZN)

VEDI ANCHE

Sabato 13 novembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, DAZN)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, DAZN)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, DAZN)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, DAZN)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

Domenica 14 novembre

10.00 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, DAZN, TV8)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, DAZN, TV8)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, DAZN, TV8)

Gran Premio d'Europa 2020 a Valencia, prime fasi

TUTTO SUL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA 2021

La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29''401. Il maiorchino è stato invece privato del record in gara nel 2019, quando Marc Marquez con la Honda ha limato di qualche centesimo il suo precedente crono, portandolo a 1'31''116. Il record di velocità di punta è stato migliorato lo scorso anno da Andrea Dovizioso che con la Ducati ha toccato la velocità di 337,0 kmh.

Meteo incerto per il fine settimana di Valencia, con pioggia prevista per tutti e tre i giorni di gara, ma a intermittenza durante la giornata, e temperature autunnali che oscillano tra gli 11 e i 19 gradi. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 12 novembre: temperature: max 19°, min 12°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 64%, vento 18km/h.

Sabato 13 novembre: temperature: max 19°, min 11°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 70%, vento 18km/h.

Domenica 14 novembre: temperature: max 19°, min 11°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 66%, vento 13km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2021