MotoGP 2021

TRIS DUCATI! Non arriva la sesta pole consecutiva per ''Pecco'' Bagnaia, che dopo aver stabilito la migliore prestazione in 1:30.000 è scivolato e ha lasciato pista libera a un ottimo Jorge Martin, che si è preso la pole del Gran Premio della Comunità Valenciana in 1:29.936, la quarta nel suo anno da rookie! L'italiano partirà comunque in prima fila dalla seconda casella, davanti al compagno di team Jack Miller, caduto anche lui nel corso del suo ultimo tentativo quando stava viaggiando sotto il tempo di Martin. Tre Ducati davanti a manifestare la crescita dell'armata italiana, che punta al bersaglio grosso anche domani e, soprattutto, spera che questo sia un ottimo antipasto per la prossima stagione.

DECIMO VALENTINO Dietro alle tre Ducati si inserisce la Suzuki di Joan Mir, all'ultima gara da campione del mondo, e poi, di nuovo una moto di Borgo Panigale, quella di Johann Zarco. La seconda fila viene chiusa da Alex Rins, proveniente dalla Q2, con la seconda Suzuki. Terza fila per Brad Binder con la KTM, per il campione del mondo Fabio Quartararo con la Yamaha e per Takaaki Nakagami con la Honda. Quarta fila per Valentino Rossi, bravissimo a mantenere la posizione nella top ten (raggiunta anche stamattina in FP3) nella sua ultima apparizione in una qualifica, anche oggi pomeriggio però in scia a Bagnaia. Chiudono la quarta fila Franco Morbidelli con la terza Yamaha, e Aleix Espargarò con l'Aprilia.

PECCATO DOVIZIOSO Dalla Q1 erano saliti alla fase decisiva della qualifica il suzukista Alex Rins e il pilota KTM Brad Binder, che ha messo fuori di poco dalla Q2 il sorprendente Andrea Dovizioso con la vecchia Yamaha 2019. L'italiano aprirà la quinta fila, in compagnia di un buon Maverick Vinales (Aprilia) e di Iker Lecuona (KTM). Sesta fila tutta italiana con Danilo Petrucci (KTM) e i due Ducati del team Esponsorama, Luca Marini ed Enea Bastianini. Chiudono la griglia Alex Marquez (Honda), caduto, e Miguel Oliveira (KTM). Un'ultima nota: non ha partecipato alle qualifiche Pol Espargarò, protagonista di un brutto incidente nelle FP3 del mattino, e dunque nessuna Honda ufficiale del Team Repsol Honda vista l'assenza di Marc Marquez e di un suo sostituto in questa occasione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2021