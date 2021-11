MotoGP 2021

CHI MANCA? Al termine della conferenza stampa d'addio di Valentino Rossi che ha inaugurato il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana, il pilota italiano ha chiesto una foto ricordo con tutti i piloti presenti. Ed è così che sono balzate agli occhi alcune assenze... Ovviamente non poteva esserci Marc Marquez, a casa convalescente dopo l'incidente patito la scorsa settimana su una moto da Enduro, per cui il dubbio su cosa avrebbe fatto se fosse stato presente, ce lo porteremo dietro. Sono, comunque, 22 i piloti iscritti alla gara mentre nella foto ne compaiono solo 17. Gli assenti sono, in rigoroso ordine alfabetico: Brad Binder, Stefan Bradl, Iker Lecuona, Alex Marquez e Fabio Quartararo.

ASSENTI GIUSTIFICATI Partiamo da quest'ultimo: il fresco campione del mondo della MotoGP era presente alla conferenza stampa, ma si è perso la foto di gruppo per un attimo di assenza, un po' come capitava ai tempi della scuola. ''Lui è una leggenda, è colui che mi ha ispirato quando ero bambino'' - ha comunque spiegato Quartararo nella conferenza stampa successiva - ''Ho sempre ammirato la sua personalità e come festeggiava, è stato un idolo come per molti di noi, dobbiamo solo congratularci con lui per la sua incredibile carriera''. Non si conoscono i motivi dell'assenza degli altri quattro piloti, probabilmente impegnati, o magari volontariamente (e legittimamente) assenti, ma anche Alex Marquez, fratello del suo eterno rivale Marc, lo ha ringraziato dallo stesso palco pochi minuti più tardi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/11/2021