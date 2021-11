MotoGP 2021

In una sessione di FP3 tiratissima svetta Aleix Espargarò mentre il fratello Pol cade malamente. Rossi (10°) è direttamente in Q2 come "Morbido" e "Pecco"

ROSSI C'È Nella terza e decisiva sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana il più veloce di tutti è Aleix Espargarò che, a sorpresa, con l'Aprilia, stampa nel finale il tempo di 1:30.529 e si mette tutti dietro, qualificandosi direttamente alla Q2 di oggi pomeriggio. Ma la classifica è strettissima con i primi dieci piloti raccolti in appena 3 decimi! E l'ultimo di questi è Valentino Rossi, che grazie anche alla scia del suo allievo ''Pecco'' Bagnaia ritrova la Q2 diretta dopo parecchio tempo e che domani scatterà dunque dalle prime quattro file! Ma sono i fratelli Espargarò i protagonisti di oggi, perché se Aleix ha stupito iin pista, Pol è caduto malamente perdendo il controllo della moto in frenata e sbattendo violentemente sull'asfalto. Il pilota iberico è stato trasportato in clinica mobile ed era cosciente, ma visibilmente dolorante. Gli è stato riscontrato un problema all'emitorace destro, ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, viste le possibili fratture delle coste.

BRAVI RAGAZZI C'è tanta Italia davanti nelle FP3 valenciane. Dopo l'Aprilia dello spagnolo c'è la Ducati di Jack Miller, poi Franco Morbidelli con la Yamaha, Francesco Bagnaia con la Ducati e, ancora una moto di Borgo Panigale, quella di Jorge Martin. Chiudono la top ten Joan Mir (Suzuki), Taka Nakagami (Honda), Johann Zarco (Ducati, che ha però rotto il motore su una delle sue due moto), Fabio Quartararo e, come detto, Valentino Rossi. Fuori dalla Q2, per una manciata di millesimi, il suzukista Alex Rins, poi ci sono Brad Binder, Pol Espargarò, Iker Lecuona, Luca Marini, Alex Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira e ultimo, ad appena 860 millesimi dalla vetta, Enea Bastianini. Una griglia tanto compatta da rendere completamente imprevedibile l'esito delle qualifiche di questo pomeriggio.

High speed crash for @polespargaro at Turn 13 😲



Thankfully the Spaniard is conscious 💢#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/GBSHayvrdT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2021

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2021