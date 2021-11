MotoGP 2021

SFORTUNA NERA! Non c'è pace per il Team Repsol Honda di MotoGP. Dopo aver perso Marc Marquez la scorsa settimana per un incidente mentre si allenava in Enduro, che ha causato seri problemi fisici al pilota iberico, la squadra ufficiale della casa giapponese rischia di perdere anche Pol Espargarò, caduto rovinosamente stamattina nel corso delle FP3. Pol ha perso il controllo della RC213V in frenata, venendo scaraventato a terra e sbattendo violentemente la schiena, prima di rotolare nella ghiaia. Il pilota è sempre rimasto cosciente, ma è arrivato in ospedale in leggero stato commotivo, così come spiega il Dr. Charte a Sky: ''Pol ha una contusione a livello del torace destro, è arrivato in leggero stato di commozione ma non ha mai perso la conoscenza, e l'esame neurologico svolto è normale. La contusione gli dà molto dolore, lo abbiamo stabilizzato e ora va in ospedale a Valencia per fare una tac al torace. Il polmone è normale, ma ha anche una leggera contusione al polso destro''. La Honda si era presentata a Valencia con il solo Pol Espargarò e senza Stefan Bradl, il pilota di riserva che aveva sostituito Marquez nel GP dell'Algarve.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2021