MotoGP 2021

BRAVO IKER! Non molta attività in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, andata in scena con la pista bagnata dalla pioggia caduta nel mattino. Il migliore di tutti sul breve tracciato di Cheste è stato Iker Lecuona con la KTM, bravo nel finale a trovare la giusta confidenza e a privare della prima posizione Jack Miller con la Ducati, scivolato dopo aver frenato tardi in fondo al rettilineo, andando a toccare la viscida zona rossa verniciata subito oltre il cordolo. Terzo posto per l'altra KTM di Miguel Oliveira, subito davanti ancora a una Ducati, quella di Johann Zarco. Quinto posto infine per Joan Mir con la Suzuki.

TRE ITALIANI IN TOP 10 Si sono viste un po' di cadute nel corso della sessione, soprattutto quella di ''Pecco'' Bagnaia nei primissimi minuti quando era in testa, fortunatamente senza grosse conseguenze né per il pilota che per la moto. Sesto il suo tempo alla fine, davanti a un ottimo Luca Marini, scivolato anch'esso nel finale, e a un promettente Franco Morbidelli con la Yamaha. Chiudono la top ten le Honda di Pol Espargarò e Taka Nakagami. Da segnalare anche la brutta botta presa da Danilo Petrucci a inizio sessione, mentre il grande protagonista del weekend, Valentino Rossi, è sceso in pista per qualche giro senza aver fatto registrare alcun tempo.

Simone Valtieri, 12/11/2021