COME STA MARC? Si complicano le condizioni di salute di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, reduce da due bellissime vittorie ad Austin e Misano Adriatico, ha poi saltato l'intero weekend di gara di Portimao in seguito a una caduta in allenamento che gli ha provocato - stando ai comunicati ufficiali - una commozione cerebrale. Nei giorni del Gran Premio dell'Algarve le voci sull'accaduto si sono rincorse, e ciò che ha fatto storcere il naso a molti è stata la scarnezza dei comunicati e l'assenza dai social (fino a oggi) del campione spagnolo. Si è parlato, inoltre, di un ritardo di quattro giorni tra la caduta (mentre faceva Enduro non lontano dalla sua Cervera) e la risonanza magnetica al quale l'iberico si sarebbe sottoposto in ritardo, palesando mal di testa nei giorni successivi.

MotoGP Americhe 2021, Austin: Marc Marquez (Honda)

PROBLEMI DI VISTA Nella mattinata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale della Honda, nel quale si legge, testualmente, a firma del Dottor Sànchez Daimau, oftalmologo dell'Hospital Clinic di Barcellona presso la quale è stato visitato il pilota spagnolo: ''Il pilota del Team Repsol Honda salterà il Gran Premio di Valencia del 12 novembre e i test di Jerez del 18 e 19 novembre. Marc Marquez, dopo essersi sottoposto a esami medici alla Clinica Dexeus a Barcellona nella giornata di giovedì scorso, ha passato tutto il weekend nella sua casa di Cervera. Durante questi giorni di riposo, Marc ha continuato a non sentirsi bene e ha sofferto di problemi di vista, per i quali è stato visitato lunedì dall'Hospital Clinic di Barcellona. Gli esami sostenuti hanno rivelato dei nuovi episodi di diplopia''.

MotoGP 2021, Marc Marquez (Honda HRC)

RECUPERO INCERTO Banalizzando il problema clinico di Marquez, il pilota spagnolo ci vede, in pratica, doppio. Il breve testo diramato dalla Honda non chiarisce se quello di Marc sia un problema di diplopia monoculare o binoculare (se vede doppio con entrambi gli occhi o solo con uno), né se necessiterà di un intervento specifico. La diplopia può essere causata, tra l'altro, dal deficit di più di un nervo cranico (che potrebbe essere compatibile con l'incidente occorso al pilota) oppure dal coinvolgimento pupillare. Nel caso del coinvolgimento di nervi cranici, occorrerà attendere del tempo variabile (da uno a, addirittura, otto mesi, a quanto si legge sul sito dello IAPB Italia - L'Agenzia Internazionale pre la prevenzione della cecità) durante il quale è possibile una risoluzione spontanea del problema. Se il deficit dovesse persistere sarà probabilmente necessario un intervento chirurgico sui muscoli extraoculari.

Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía(visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo💪🏼 pic.twitter.com/gyyHJURcv5 — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 9, 2021

''MOMENTI DURI'' Dopo l'uscita del comunicato, Marc Marquez è tornato a farsi vivo sui social con un breve messaggio per i suoi tifosi, al quale ricorda che un problema simile era già stato da lui affrontato e risolto nel 2011. ''Sono momenti duri, sembra che piova sul bagnato. Dopo essere stato visitato dal dottor Sànchez Delmau, mi hanno confermato un nuovo episodio di diplopia, proprio come nel 2011. Occorre avere pazienza, ma se c'è una cosa che ho imparato è quella di affrontare le avversità con positività. Grazie a tutti per il supporto''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2021