MotoGP 2021

L'INCIDENTE DI MARC La presenza di Marc Marquez alla tappa finale del Motomondiale 2021 a Valencia, tra 10 giorni, è in forte dubbio. A non sciogliere la riserva sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo della classe MotoGP è stato Alberto Puig, team manager di Honda Repsol, che intervistato da Sky ha spiegato cos'è accaduto al suo campione. ''Marc ha battuto la testa in seguito a una caduta con la moto da Enduro sulle montagne vicino casa sua a Cervera. Non ha preso un grande colpo, ma una volta tornato a casa la testa continuava a girargli e sembrava che fosse in uno stato confusionale''.

VALENCIA A RISCHIO Il pilota spagnolo non sarà in pista questo fine settimana a Portimao, dove si disputerà il Gran Premio dell'Algarve, e verrà sostituito dal tester della Honda, Stefan Bradl. Ma la tappa successiva, l'ultima del mondiale, è anch'essa a rischio, visto che servirà prima ottenere il via libera dei medici: ''Marc non ha avuto alcun tipo di problema al braccio o ad altre parti del corpo'' - ha rassicurato Puig - ''Lunedì sarà visitato nuovamente a Barcellona (dove gli hanno riscontrato il lieve trauma cranico) e solo allora si capirà se potrà tornare in pista a Valencia''. Un epilogo iridato senza Marquez sarebbe un vero peccato, proprio quanto lo spagnolo sembrava aver ritrovato il vecchio smalto, essendo reduce da due successi consecutivi ad Austin e Misano Adriatico.

04/11/2021