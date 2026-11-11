Vendesi all'asta una Yamaha R6 di 20 anni fa, sì, ma nuova. Quanto può valere?

L'imballo originale è quasi una capsula del tempo. Su Bring a Trailer, nota piattaforma d'aste online, è comparsa una Yamaha YZF-R6 del 2006 praticamente unica nel suo genere: non è semplicemente un usato ben conservato, ma una moto mai uscita dalla sua cassa di trasporto, con 0 km sul tachimetro.

Vnetennale ma nuova, nella livrea 50th Anniversary

Non si tratta di una R6 qualunque. L’esemplare in questione sfoggia la celebre grafica 50th Anniversary, la livrea celebrativa giallo-nero-bianca con il classico pattern speed block che omaggia la storia racing della Casa di Iwata.

La struttura metallica di supporto dell'imballo è intatta, gli specchietti e i componenti secondari sono ancora sigillati nelle rispettive confezioni di plastica, e la carenatura non presenta nemmeno un granello di polvere depositato dopo il montaggio in fabbrica.

Un dettaglio rilevante: la generazione 2006 (sigla di progetto RJ11) rappresenta uno dei momenti più alti nella storia delle 600 quattro cilindri. Fu il modello che portò al debutto il corpo farfallato Ride-by-Wire YCC-T, la frizione anti saltellamento, lo scarico basso e un motore in grado di urlare fino a regimi da capogiro, con una potenza dichiarata di 127 CV per soli 161 kg a secco.

Yamaha YZF-R6 del 2006 all'asta su Bring-a-trailer

Quanto costa (e quanto spenderesti per metterla in strada)

Mentre scrivo, le puntate online hanno raggiunto gli 11.000 dollari (9.867 euro al cambio attuale), ma la quota è destinata a salire prima della chiusura delle offerte, sabato 14 nobembre 2026.

Per dare un termine di paragone, una R6 RJ11 usata e in buone condizioni viaggia sui mercati tradizionali tra i 6.000 e gli 8.000 euro, ma qui parliamo di collezionismo puro.

La vera domanda è: cosa fare con una moto del genere? Se l'obiettivo di chi se la aggiudicherà dovesse essere quello di metterla in strada, il prezzo di acquisto sarebbe solo l'inizio. Venti anni di fermo assoluto impongono un ripristino radicale che non risulterebbe certo economico.

Cosa c'è da fare per renderla marciante

Olio motore, liquido refrigerante e fluido freni sono completamente da sostituire, insieme a tubazioni e guarnizioni in gomma dell'impianto di alimentazione, come di quello frenante. Anche l'olio e i paraolio della forcella a steli rovesciati richiedono una revisione completa.

Le gomme originali di primo equipaggiamento saranno ormai pietrificate e inutilizzabili e trattandosi di un modello mai immatricolato con specifiche del 2006 (privo quindi di ABS e nato sotto normative antinquinamento ben diverse dalle attuali Euro 5+), la burocrazia per la prima immatricolazione stradale potrebbe rivelarsi un percorso tutt'altro che semplice. Per non dire impossibile, almeno in Italia.

Conservarla intonsa nella sua gabbia in metallo come pezzo d'arte da garage, o cedere alla tentazione di scartarla, cambiare le cinghie e i fluidi, e far urlare per la prima volta quel quattro cilindri da 14.000 giri? Al nuovo proprietario l'ardua scelta.

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