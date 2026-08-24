SWM Versante 550, la media adventure da 5.590 euro

Il segmento delle enduro stradali da patente A2 si arricchisce di una nuova concorrente sviluppata in Lombardia, forte del supporto industriale del gruppo cinese Shineray: la SWM Versante 550 punta su dotazioni di alto livello, ciclistica Kayaba e un prezzo d'attacco di 5.590 euro, che la vede in vantaggio rispetto alle rivali di categoria.

SWM Versante 550, laterale

A prima vista la SWM Versante 550 mette in chiaro la sua vocazione da viaggiatrice tuttofare. L'estetica rinuncia al becco prominente da maxi-enduro per puntare su un frontale pulito e filante, dominato da un cupolino fumé protettivo e proporzioni imponenti che non la fanno sfigurare accanto a moto di cilindrata superiore. L'altezza da terra della sella è fissata a 810 mm, una quota democratica che ti permette di mettere i piedi a terra con facilità anche se non sei un gigante.

Interessante la scelta delle ruote: parliamo di cerchi a raggi incrociati con finitura dorata, abbinati a pneumatici nelle classiche misure 110/80-19 all'anteriore e 150/70-17 al posteriore. Un'impostazione che strizza l'occhio non solo all'asfalto quotidiano o alle curve nei weekend, ma anche a qualche sterrato leggero. Il peso dichiarato a secco si attesta sotto i 210 kg, il che mi porta a stimare circa 225-230 kg con il serbatoio da 19 litri pieno.

Motore e ciclistica: ricetta collaudata per la patente A2

Sotto le sovrastrutture batte un propulsore bicilindrico in linea da 494 cc, distribuzione bialbero DOHC a 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Con i suoi 47,6 CV (35 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 45 Nm a 7.000 giri/min, si colloca esattamente al limite previsto per la patente A2. La velocità massima dichiarata supera i 160 km/h, mentre l'autonomia consentita dal serbatoio da 19 litri dovrebbe superare i 400 chilometri con un pieno, dice SWM.

Per quanto riguarda il telaio, troviamo una struttura a traliccio in tubi d'acciaio abbinata a sospensioni firmate Kayaba (KYB): sia la forcella a steli rovesciati sia il monoammortizzatore posteriore sono regolabili. L'impianto frenante è affidato a J.Juan (marchio del gruppo Brembo), con un doppio disco anteriore gestito da un sistema ABS disinseribile per quando decidi di avventurarti fuori dall'asfalto. Non manca il controllo di trazione (TCS), una sicurezza in più quando il fondo si fa viscido.

Dotazione tecnologica da prima della classe

È nell'equipaggiamento di serie che la SWM Versante 550 cala i suoi assi più pesanti. Se di solito in questa fascia di prezzo ci si aspetta qualche rinuncia, qui la lista degli accessori compresi nel prezzo è sorprendentemente ricca.

Al centro del ponte di comando trovi uno schermo TFT a colori con connettività Bluetooth e funzione di navigazione via screen mirroring. Ma non finisce qui: la moto integra di serie i sensori per il monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS), il sistema di avviso anti-collisione, una presa USB e persino una dashcam frontale integrata per registrare i tuoi viaggi o avere un supporto in caso di imprevisti.

Completano il pacchetto le barre di protezione motore, i paramani integrati, fari Full LED e il robusto portapacchi posteriore. Praticamente tutto quello che di norma dovresti acquistare attingendo al catalogo degli optional aftermarket.

Motore: bicilindrico in linea, 4 tempi, DOHC, raffreddato a liquido

Cilindrata: 494 cc

Potenza max: 35 kW (48 CV) @ 8.500 giri/min (Patente A2)

Coppia max: 45 Nm @ 7.000 giri/min

Omologazione: Euro 5+

Cambio / Trasmissione: 6 marce / Catena

Sospensioni: KYB regolabili

Freni: doppio disco ant. / disco singolo post. J.Juan, ABS disinseribile

Ruote e pneumatici: a raggi, 110/80-19'' ant. e 150/70-17'' post.

Serbatoio: 19 litri (autonomia > 400 km)

Altezza sella: 810 mm

Peso a secco: < 210 kg

Prezzo di listino: 5.590 euro (f.c.)

SWM Versante 550, il motore

In un mercato dove i prezzi del nuovo continuano a salire, posizionare la SWM Versante 550 a 5.590 euro significa lanciare un guanto di sfida diretto a competitor consolidate come Benelli TRK 502, Honda NX500, CFMOTO 450MT e Voge Valico 525DSX.

La nuova proposta di Biandronno offre una combinazione razionale: meccanica collaudata, ciclistica di marca (KYB e J.Juan) e una dotazione elettronica che non ha eguali nella sua fascia di prezzo.

Rispetto alle dirette concorrenti del segmento crossover/adventure A2 di 500 cc, il prezzo di 5.590 euro (f.c.) della SWM Versante 550 la posiziona tra le proposte più economiche.

Il valore della proposta diventa ancora più evidente confrontando il listino e il rapporto dotazioni/prezzo con le rivali citate.

1. Benelli TRK 502 / 502 X - 5.990 euro

La TRK 502 è il riferimento di vendite nel segmento, ma sconta un peso importante (attorno ai 235 kg in ordine di marcia). Il dato della Versante 550 non è direttamente confrontabile, visto che è dichiarato a secco, ma una stima prudente ci porta a pensare che in ordine di marcia sia solo leggermente più contenuto. Però la SWM costa meno, pur offrendo una ciclistica con componentistica di marca (sospensioni KYB e freni J.Juan/Brembo), oltre a un pacchetto più ricco tra elettronica e accessori di serie.

2. Voge Valico 525DSX - 6.290 euro

Valico 525DSX è tra le crossover italo-cinesi meglio equipaggiate. La SWM riesce comunque a posizionarsi al di sotto della soglia psicologica dei 5.990 euro, includendo di serie accessori che sulla Voge non ci sono, come la dashcam anteriore integrata.

3. CFMoto 450MT - 6.190 euro

La CFMoto adotta una filosofia più votata all'off-road specialistico (ruota da 21” anteriore e propulsore da 449 cc). La Versante 550 risponde con un motore di cilindrata piena (494 cc per 48 CV) e un'impostazione 19''-17'' più equilibrata per l'uso turistico-stradale di tutti i giorni.

4. Honda NX500 - 7.390 euro

Qui il confronto è con la scuola giapponese. La Honda NX500 vanta un peso contenuto (196 kg con il pieno) e il blasone del marchio, ma il prezzo supera di quasi 2.000 euro la proposta SWM. Inoltre, per dotare la Honda degli stessi accessori di serie della Versante (barre di protezione, paramani, TPMS), il divario finale sfiora i 2.500–3.000 euro.

In sintesi

Modello Prezzo (prima di eventuali promozioni Vantaggio Prezzo SWM Versante 550 SWM Versante 550 5.590 € — Benelli TRK 502 / X 5.990 € -400 € CFMOTO 450MT 6.190 € -600 € Voge Valico 525DSX 6.290 € -700 € Honda NX500 7.390 € -1.800 €

La forza della SWM sta nel fatto che 5.590 euro è un prezzo che azzera la lista degli optional principali. Se cerchi una moto da turismo quotidiano o per i viaggi del weekend senza svenarti, la Versante 550 merita indubbiamente una visita in concessionaria per un test ride.

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