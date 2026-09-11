Nerva Spark, arriva lo scooter elettrico con batteria estraibile BYD

Gli scooter elettrici possono rappresentare un'interessante alternativa a quelli tradizionali per la mobilità cittadina. In questo segmento di mercato arriva adesso il nuovo Nerva Spark che è proposto nelle versioni L1e e L3e. In tutti casi, questo scooter offre una caratteristica tecnica particolare e cioè dispone di batterie estraibili realizzate da BYD. Sono quindi del tipo LFP.

Nuovi scooter elettrici per la città

Spark L1e nasce per poter essete guidata già dai 14 anni con la patente AM. Il motore elettrico dispone di una potenza nominale di 1,8 kW (3,6 kW di picco). La velocità è limitata a 45 km/h. L'autonomia dichiarata con una ricarica completa raggiunge gli 80 km grazie a una batteria da circa 2 kWh.

Nerva Spark

Invece, Spark L3e può contare su di un motore da 5 kW nominali e 7,6 kW di picco. Modello equivalente ai 125 cc endotermici. La velocità massima raggiunge i 95 km/h. Grazie alla batteria da quasi 3,5 kWh l'autonomia arriva fino a 100 km. Questo modello dispone di tre modalità di guida: ECO, con una velocità massima di 50 km/h e fino a 100 km di autonomia; Normal, con velocità fino a 70 km/h e 75 km di autonomia; e Sport, con velocità fino a 95 km/h e 60 km di autonomia.

Entrambi i modelli di Nerva integrano una strumentazione digitale a colori con informazioni su velocità, autonomia e stato di carica. Molto importante la presenza di una batteria estraibile. Questo significa che può essere rimossa agevolmente dallo scooter per poi essere comodamente ricaricata a casa da una comune presa di corrente. Inoltre, trattandosi di una Blade Battery di BYD con chimica LFP, sulla carta è in grado di offrire un'alta affidabilità nel tempo. Non manca nemmeno un'app che permette di poter gestire da remoto alcune impostazioni e funzioni dello scooter.

Prezzi

Quanto costa il nuovo Nerva Spark? 2.095 euro per il modello L1e e 2.595 euro per il modello L3e.

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