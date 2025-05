Test scooter elettrici Nerva: Exe 2, Lift e Cargo, ce n'è uno per tutti e si guidano con patente B o A1

Nerva è una Casa motociclistica spagnola che realizza scooter elettrici, nata nel 2022. Il primo suo modello arrivato in Italia si chiama Exe e l'abbiamo guidato un paio di anni fa (qui la prova). Oggi la gamma si amplia di tre nuove proposte, tutte guidabili con patente B o A1. Sono EXE 2, Lift e Cargo. Le abbiamo guidate nel contesto di una (rapidissima) presa di contatto.

Nerva: da sinistra l'Exe 2, il Lift e il Cargo

Chi è Nerva e la parentela con BYD

Prima di saltare in sella e di scoprire nel dettaglio le varie caratteristiche tecniche, una rapida panoramica su Nerva. La ragione principale per la quale si distingue nel mercato è quella di essere un partner del colosso automotive BYD, il quale le fornisce batterie e vari sistemi elettronici di controllo del veicolo e del motore. Le batterie, indipendentemente dal modello, sono garantite tre anni o 6.000 cicli di ricarica e a fine vita vengono riciclate o utilizzate come accumulatori, in particolare in Paesi in via di sviluppo. Mentre sugli altri componenti degli scooter la garanzia è di cinque anni. Ci sono attualmente 35 punti vendita Nerva in Italia ed è presente sul sito un dealer locator. Di seguito, i capitoli dei quali ci occupiamo in questo articolo.

L'EXE 2 è la punta di diamante della gamma. Ispirato nell'aspetto ai tradizionali scooter GT, ovvero sportivo e protettivo, è dotato di motore raffreddato a liquido e vari sistemi elettronici. Costa 7.760 euro franco concessionario e sarà disponibile da luglio. Ecco elencate le sue caratteristiche principali nei dati dichiarati dal Costruttore:

Potenza continua: 14,8 CV

Potenza di picco: 25,5 CV

Velocità massima: 130 km/h

Accelerazione 0-50 km/h: 5''

Accelerazione 0-80 km/h: 7''

Capacità batteria: 7,8 kWh

Caricatore: 3,3 kW, tipo 2 o schuko

Tempo di ricarica: circa 2h40m per una ricarica completa, circa 2h per raggiungere l'80%

Autonomia: 180 km in modalità Eco, 140 km in modalità Normal, 90 km in modalità Sport

Peso: 230 kg

Altezza sella: 820 mm da terra

Dimensione cerchi: 15'' l'anteriore, 14'' il posteriore

Dimensione gomme: 120/70 l'anteriore, 140/70 la posteriore

Dotazione: fari full LED, display a colori da 8,8'' con mirroring delle app, ABS, controllo di trazione, tre modalità di guida, avviamento keyless, retromarcia, aggiornamenti firmware via app (over the air)

Nerva Exe 2: il design degli scooter Nerva è realizzato da Dhemen, un conosciuto studio

La posizione di guida è sufficientemente accogliente per piloti di statura generosa e accogliente per piloti minuti. La sella è abbastanza alta da terra e l'ingombro tra le gambe non esattamente contenuto, di conseguenza si tocca bene con entrambi i piedi a patto di superare il metro e settanta. La sensazione di peso è piuttosto netta e in effetti il valore dichiarato di 230 kg è notevole. In manovra corrono in soccorso la risposta al gas dolcissima e la presenza della retromarcia, mentre in movimento bisogna familiarizzare con un'avvertibile inerzia che rende meno guizzanti del previsto la classiche manovre cittadine – slalom tra le auto, inserimenti in curva e cambi di direzione tra svolte e rotonde. Buono il comfort, per quel poco che abbiamo potuto valutare: le sospensioni sembrano digerire correttamente le asperità, si gode di un moderato riparo aerodinamico e la marcia è silenziosa e caratterizzata da nessuna vibrazione. Buone le prestazioni che sono brillanti con la modalità di guida Sport, convincenti con la Normal e orientate alla miglior autonomia in Eco, ovvero adeguate a trasferimenti da affrontare senza fretta.

Nerva Exe 2: è la punta di diamante della gamma

Ci sono a nostro avviso tre aspetti legati alla guida che richiederebbero un netto miglioramento, nota trasversale che vale per ognuno degli scooter che abbiamo provato. L'utilizzo del freno posteriore inibisce totalmente la spinta del motore, che rivive con un istante di ritardo dal momento in cui si ''molla'' il freno. Ciò ha un effetto negativo sulla fluidità di marcia nel corso di tutte le manovre che prevedono una frequente, continua azione alternata sui due comandi (gas e freno), ovvero quasi tutte quelle tipiche della guida cittadina: slalom tra le auto, svolte, percorrenze. Si nota poi un funzionamento a dir poco singolare del controllo di trazione, il quale ritiene di dover intervenire in situazioni che non lo richiedono quali, per esempio, il passaggio su buche poco profonde e avvallamenti poco accennati. Non solo il TC toglie potenza al motore: fa sì di ridurre la spinta per qualche istante. Sarebbe poi da moderare la progressione del propulsore quando si usa la retromarcia. Sembra invece che si disponga esattamente della stessa spinta dedicata alla marcia nella direzione consueta e occorre quindi modulare l'azione sull'acceleratore con una certa attenzione.

Il Lift è caratterizzato da peso, dimensioni e prezzo più contenuti, ponendosi come proposta puramente cittadina. Costa 4.890 euro franco concessionario ed è già disponibile nella rete vendita. Ecco elencate le sue caratteristiche principali nei dati dichiarati dal Costruttore:

Potenza continua: 8 CV

Potenza di picco: 12,2 CV

Velocità massima: 100 km/h

Accelerazione 0-50 km/h: 8''

Accelerazione 0-80 km/h: 11''

Capacità batteria: 4,2 kWh

Caricatore: 1,8 kW, tipo 2 o schuko

Tempo di ricarica: circa 3h45m per una ricarica completa, circa 3h per raggiungere l'80%

Autonomia: 130 km in modalità Eco, 90 km in modalità Normal, 70 km in modalità Sport

Peso: 170 kg

Altezza sella: 800 mm da terra

Dimensione cerchi: 14'' l'anteriore, 14'' il posteriore

Dimensione gomme: 110/70 l'anteriore, 140/70 la posteriore

Dotazione: fari full LED, display a colori da 7'' con mirroring delle app, tre modalità di guida, avviamento keyless, retromarcia, aggiornamenti firmware via app (over the air)

Nerva Lift: vista di tre quarti posteriore

La posizione di guida è adatta a piloti minuti mentre risulta poco spaziosa per chi supera il metro e settantacinque di altezza – la forma della sella fa sì che non si possa arretrare e il manubrio risulta piuttosto vicino alle ginocchia. Piano di seduta a 800 mm da terra, sezione contenuta tra le gambe e peso elevato ma non elevatissimo in assoluto, e concentrato in basso, garantiscono una certa facilità di gestione, enfatizzata in manovra da risposta al gas dolcissima e presenza della retromarcia. In movimento si gode di una maneggevolezza accettabile e di un buon rigore. Corretto il lavoro delle sospensioni sulle asperità, o per lo meno così ci è sembrato nei pochi chilometri ben asfaltati che abbiamo percorso. Il riparo aerodinamico è scarso e la marcia è silenziosa e caratterizzata da nessuna vibrazione. Le prestazioni sono modeste. In Sport e Normal ci si muove comunque con una certa disinvoltura e con la modalità più brillante si raggiungono i 100 km/h, mentre in Eco l'accelerazione è debole e si superano con calma i 50 km/h.

Nerva Lift: ciclistica equilibrata, posizione di guida adatta a piloti di piccola statura

Il Cargo è un mezzo utilitario pensato per chi ha necessità di trasportare carichi di un certo ingombro, non privo di un certo fascino derivante da un design originale e riuscito. Costa 5.790 euro franco concessionario ed è già in vendita. Il prezzo non include il top case che è disponibile come accessorio in due misure, 139 litri di volume di carico o 315 litri. Ecco elencate le sue caratteristiche principali nei dati dichiarati dal Costruttore:

Potenza continua: 8 CV

Potenza di picco: 13,4 CV

Velocità massima: 110 km/h

Accelerazione 0-50 km/h: 7''

Accelerazione 0-80 km/h: 10''

Capacità batteria: 5,2 kWh

Caricatore: 3,3 kW, tipo 2 o schuko

Tempo di ricarica: circa 2h per una ricarica completa, circa 1h40m per raggiungere l'80%

Autonomia: 140 km in modalità Eco, 105 km in modalità Normal, 70 km in modalità Sport

Peso: 181 kg

Altezza sella: 810 mm da terra

Dimensione cerchi: 15'' l'anteriore, 14'' il posteriore

Dimensione gomme: 120/70 l'anteriore, 140/70 la posteriore

Dotazione: fari full LED, display a colori da 7'' con mirroring delle app, tre modalità di guida, retromarcia, aggiornamenti firmware via app (over the air)

Nerva Cargo: vista di tre quarti frontale

Il Cargo accoglie in sella mettendo tutti a proprio agio con una sella comodissima e pedane e manubrio posizionati in modo da suggerire un mood rilassato. Da parte sua, la ciclistica è equilibrata e restituisce da subito un bel feeling. Come sul Lift, piano di seduta ad un'altezza da terra ragionevole, sezione contenuta tra le gambe e peso elevato ma non elevatissimo in assoluto, e concentrato in basso, garantiscono una certa facilità di gestione, enfatizzata in manovra da risposta al gas dolcissima e presenza della retromarcia. Il riparo aerodinamico è più che sufficiente considerata la natura del mezzo e la marcia è silenziosa e caratterizzata da nessuna vibrazione. Le prestazioni sono briose. In Sport e Normal ci si muove con una certa disinvoltura e con la modalità più brillante si superano i 100 km/h senza troppo impegno, mentre in Eco l'accelerazione è giocoforza poco incisiva e adeguata a trasferimenti da affrontare senza fretta.

Nerva Cargo: mezzo utilitario dal design accattivante

Pubblicato da Fabio Meloni, 21/05/2025