La moto elettrica che mette le ali. No, non c'entra la Red Bull

Solaris è una moto elettrica che spiega le ali fotovoltaiche per ricaricarsi (solo da ferma). L'idea di Mask Architects è interessante ma...

Il futuro della mobilità su due ruote doveva essere elettrico, ma per i motivi che ben sappiamo - al netto della fiducia crescente nei confronti degli scooter - il fenomeno non è mai decollato, con addirittura la chiusura del Mondiale MotoE da parte di Dorna. Nonostante ciò, c'è chi ancora pensa di poter ribaltare il trend, con ''colpi d'ala'' davvero stravaganti. Il progetto Solaris — sviluppato da Mask Architects — si propone come la prima moto elettrica autosufficiente: niente colonnine di ricarica, solo… le sue ali e il sole.

Il concetto: ali fotovoltaiche e ricarica autonoma

Solaris, quando apre le ali si ricarica tramite pannelli solari

Il design di SOLARIS trae ispirazione dalla biomimetica... anche se con le ali spiegate a me ricorda più una versione futuiristica di uno pterodattilo: linee snelle e minimaliste, quasi scandinave. Sulla carta le soluzioni tecniche sono assolutamente notevoli, come il telaio relaizzato con un mix di alluminio e carbonio per garantire leggerezza e resistenza.

L’obiettivo dichiarato da MASK Architects è ambizioso: “ridefinire la mobilità” proponendo un veicolo che non dipenda da carburante, reti di ricarica o infrastrutture complesse — ma solo dalla luce del sole.

Al centro dell’idea c’è un sistema tanto semplice quanto rivoluzionario. La Solaris otterrebbe la sua ''indipendenza energetica'' attraverso l'uso di ali con pannelli solari retrattili, che si dispiegano quando la moto è parcheggiata, trasformandola in una piccola centrale elettrica portatile. In marcia, la naked elettrica di Mask Architects si sposterebbe, stanto a quanto dichiarato dagli ideatori, grazie a un motore elettrico ad alta coppia. L'energia verrebbe accumulata nel pacco batteria non solo tramite i pannelli solari ma anche sfruttando la frenata rigenerativa per recuperare energia. In linea teorica, questo sistema offrirebbe libertà totale da stazioni di servizio e colonnine di ricarica... In teoria.

I limiti del concept: tante promesse, poche certezze concrete

Tuttavia, come spesso accade con i concept più radicali, Solaris lascia spazio ad alcuni dubbi, la sensazione è che, con ali e sole, il rischio sia quello di far le fine mitologica di Icaro:

Non sono disponibili dati certi su capacità della batteria, autonomia reale, tempi di ricarica, o prestazioni su strada.

Le ali fotovoltaiche, pur promettendo un guadagno di circa il 150% di superficie utile rispetto a pannelli fissi, funzionano solo da parcheggiata — rendendo l’efficienza solare fortemente condizionata da luminosità, posizione e tempo a disposizione.

L’ingombro delle ali aperte potrebbe risultare poco pratico in contesti urbani o in parcheggi stretti.

In sostanza: un concept affascinante e ispirato, ma ancora lontano dall’essere una moto “pronta all’uso”.

Solaris: un esperimento, non (ancora) un prodotto

Ad ali chiuse, la Solaris ha un design snello, minimalista e futuristico

Secondo quanto riportato, Solaris non è frutto di un ordine di un grande produttore, ma nasce come progetto autonomo di design da parte di Mask Architects. Più che un vero modello in arrivo si tratta più di una provocazione, uno stimolo a pensare se davverò è possibile liberarsi da reti elettriche, pompe di benzina e infrastrutture rigide. Voto positivo a intraprendenza, ideologie e stravaganza, ma di strada da fare ce n'è ancora molta, specialmente per sdaricare il conservatore che si cela in ogni motocilista, affezionato ancora a motori che vibrano, suonano e smuovono l'anima.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/12/2025