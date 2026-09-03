HAT Sanremo-Sestriere 2026: l'evento diventa maggiorenne, alla diciottesima edizione ci saremo anche noi

La HAT Sanremo-Sestriere torna in scena per la sua diciottesima edizione e quest’anno ci saremo anche noi di MotorBox. L’appuntamento è fissato dal 4 al 6 settembre 2026, con la partenza da Sanremo e l’arrivo a Sestriere dopo centinaia di chilometri tra asfalto e fuoristrada. Nata come Hardalpitour, la HAT è ormai uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di adventouring. Numerosissimi i partecipanti attesi, con una presenza internazionale particolarmente importante: circa il 60% degli iscritti arriva infatti dall’estero.

MotorBox alla HAT con la CFMOTO 1000MT-X

CFMOTO 1000MT-X alla HAT

Tra i partecipanti ci saremo anche noi di MotorBox, pronti ad affrontare la HAT nella categoria Classic in sella alla CFMOTO 1000MT-X.

Una sfida tutt’altro che banale: la Classic prevede infatti un percorso di circa 590 km da affrontare in modalità no-stop, con circa 30 ore complessive in sella. Sarà quindi l’occasione per mettere alla prova la nuova adventure CFMOTO non soltanto sulle strade asfaltate, ma soprattutto nei tratti off-road e nelle lunghe ore di guida che caratterizzano la HAT.

Quattro percorsi e quasi 2.000 km di tracce

Anche quest’anno sono quattro le categorie previste. La più impegnativa è la Extreme 1000, con circa 980 km da percorrere in una quarantina di ore. La Classic, quella scelta da MotorBox, si sviluppa invece per circa 590 km.

C'è poi la Discovery, da 480 km e con una percentuale di fuoristrada più contenuta, pensata per chi si avvicina per la prima volta alla manifestazione, mentre la Master Challenge propone circa 800 km con prove di navigazione, controlli di passaggio e tabelle di marcia.

Nel complesso, l'organizzazione ha preparato oltre 2.000 km di tracce ufficiali, frutto di più di 3.000 km di attività di scouting, attraversando Piemonte, Liguria e la regione francese Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Da Sanremo a Sestriere

Le partenze scatteranno dall’HAT Village di Sanremo. La Extreme 1000 partirà venerdì 4 settembre alle 22:30, mentre le altre categorie prenderanno il via sabato mattina, tra le 8:30 e le 12:00.

I diversi percorsi convergeranno poi a Boves, dove è previsto il riordino con ristoro e la possibilità di una sosta notturna presso il Mercato Coperto. L’arrivo a Sestriere è previsto nella giornata di domenica 6 settembre.

Non mancheranno i nomi importanti del fuoristrada. Tra i partecipanti di questa edizione ci saranno Nacho Cornejo, pilota ufficiale Hero Motosports alla Dakar, Alex Salvini, già campione del mondo Enduro, e Gioele Meoni, oltre a diversi piloti provenienti dal mondo Dakar e AER.

Sicurezza e sostenibilità

La HAT punta anche quest’anno sulla sicurezza, con un sistema di tracking GPS per i partecipanti e una Operation Room attiva durante tutta la manifestazione. L'assistenza sanitaria comprende cinque postazioni fisse, due medici su auto 4x4, due assistenti medici in moto e un operatore del 118 su vettura 4x4.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla sostenibilità. La HAT Series è certificata secondo lo standard ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi e quest’anno l’organizzazione ha sostenuto un progetto di rimboschimento nella zona di Oulx, in Val di Susa.

Per MotorBox, però, il vero appuntamento sarà in sella alla CFMOTO 1000MT-X: 590 km, circa 30 ore e un percorso che promette di mettere a dura prova moto, pilota e capacità di gestione della fatica. Vi racconteremo la HAT direttamente dal percorso.

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