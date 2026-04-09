HAT ROAD 2026, una nuova Marathon tra Toscana e Lombardia: tappe e novità

Nel 2026, HAT ROAD (26-26 settembre) evolve e cambia veste diventando un’unica Marathon, dalla Toscana alla Lombardia, un percorso tra curve e saliscendi. La filosofia non cambia comunque e prevede di abbandonare le strade principali, scegliendo quelle meno battute, che si snodano prevalentemente sulle colline.

Non è una competizione ma un'avventura

HAT ROAD non è una gara perché lo spirito è quello di vivere un'avventura, volendo anche con un passeggero. Per fare in modo che proprio tutti possano vivere la medesima esperienza lungo il percorso, è possibile scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze. Infatti, l'edizione 2026 introduce oltre la Classic la categoria Discovery, una proposta più flessibile che si articola in due itinerari indipendenti: Discovery/Sabato (Viareggio → Berceto); Discovery/Domenica (Berceto → Voghera).

Il percorso

Il percorso della Classic misura 650 km circa e la maggior parte di questi si percorrono su stradine strette, fuori dal tempo, impegnative. Scendendo più nel dettaglio della categoria Discovery, la prima tappa da Viareggio a Berceto (280 km) attraversa la Garfagnana e il Modenese, toccando passi come Gombitelli (LU), Foce di Sella, Foce di Bucine, Bicocca, fino ai più alti Passo di Pradaccio e Passo delle Radici (PR), per poi arrivare a Berceto. La seconda tappa da Berceto a Voghera (300 km) si sviluppa invece tra Emilia, Liguria e Oltrepò Pavese, passando per valichi suggestivi come il Passo del Tomarlo (GE), il Passo del Chiodo, il Pescino, il Monte Veri e il Passo della Caldarola (PV), fino alla meta finale.

Per i partecipanti non sarà obbligatorio completare l'intero percorso o passare per tutti i punti di controllo. Infatti, ogni partecipante può accorciare o ritirarsi in qualsiasi momento. Per la navigazione sarà utilizzata una traccia GPX ufficiale, con punti di controllo segreti che certificano il corretto svolgimento della Marathon. Chi completerà l’intero itinerario transitando da tutti i controlli riceverà il riconoscimento 100% Marathon Prize.

Si può partecipare con ogni tipologia di moto sebbene, visto il percorso, le supersportive non sono particolarmente adatte. Tutte le informazioni sull'evento e il modulo di iscrizione si possono trovare sul sito ufficiale della manifestazione.

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