HAT Road 2026: se pensi che l'avventura sia solo in fuoristrada ti sbagli

Dici HAT e pensi allo sterrato, noi ne abbiamo fatte tante (l'utlima con la Voge 800 Rally) e ancora ne faremo, ma l'avventura non è sempre polverosa. Ebbene sì, per fare avventura e scoperta non è obbligatorio abbandonare il nastro d'asfalto... a patto di accettare che questo possa essere ben lontano da quello di un circuito. Il 26 e 27 settembre 2026 torna la HAT Road, l'evento motociclistico che porta i partecipanti da Viareggio a Voghera su oltre 600 km di strade strette, tortuose e spesso dimenticate dal turismo tradizionale.

HAT Road 2026: come funziona e come partecipare

Il format si basa sul concetto di ''Bitumenduro'' — termine coniato da Paolo Conta, padre spirituale della HAT Road — una disciplina a metà tra l'enduro e la guida sportiva su asfalto. Il terreno è sempre bitume, ma le condizioni — carreggiate strette, fondi irregolari, pendenze importanti — richiedono la sensibilità e la concentrazione tipiche del fuoristrada.

Non si tratta di una gara, ma di un'avventura turistica strutturata in due categorie. La Classic prevede il percorso integrale Viareggio–Voghera (650 km) in due giorni, con sosta notturna a Berceto. La Discovery è pensata per chi ha meno tempo: due itinerari indipendenti, il sabato da Viareggio a Berceto (285 km) e la domenica da Berceto a Voghera (312 km). Le iscrizioni alla HAT ROAD 2026 sono aperte sul sito ufficiale hatseries.com tramite lo shop di Over 2000 Riders. La procedura è interamente online e richiede pochi minuti, ogni partecipante riceverà la Tabella di Marcia HAT, con indicazioni su tempi, orari consigliati e ritmo ottimale per affrontare i due itinerari.

Il primo passo è scegliere la categoria di partecipazione tra Classic (percorso completo Viareggio–Voghera in due giorni) e le tre opzioni Discovery: completa, solo sabato (Viareggio–Berceto) o solo domenica (Berceto–Voghera). È possibile iscriversi come pilota singolo o con passeggero. Durante la registrazione vanno inseriti i dati del pilota e, se presente, del passeggero (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita), oltre alle informazioni sulla moto (modello e targa), un contatto di emergenza e la taglia della t-shirt inclusa nell'iscrizione. In fase di iscrizione è possibile prenotare anche le cene sociali del venerdì e del sabato sera, al costo di 35 € a persona.

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