HAT Legend: non sei andato? Ecco cosa ti sei perso

Il richiamo del passato è irresistibile, se poi questo ti riporta a un motociclismo leggendario come quello degli anni '80, gli anni dei grandi viaggi in Africa, allora tutto acquisisce ancora più fascino. A Bobbio è andata in scena la HAT LEGEND, edizione che ha messo sotto i riflettori le moto dual sport anni '80 e i loro leggendari condottieri.
Ecco cosa ti sei perso
Il caldo è la coincindeza con i weekend potrebbe averti reso impossibile partecipare, ma non temere: l'organizzazione e il videomaker Massimo Di Trapani hanno realizzato un documentario che riassume i momenti più intensi, le moto più iconiche e alcune interviste a personaggi cardine di quel tempo come Beppe Gualini, Aldo Winkler e Bruno Birbes.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.