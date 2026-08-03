HAT Legend: non sei andato? Ecco cosa ti sei perso

L'evento ha radunato nel piacentino appassionati e collezionisti delle moto enduro degli anni '80, nel sogno della Paris-Dakar

Il richiamo del passato è irresistibile, se poi questo ti riporta a un motociclismo leggendario come quello degli anni '80, gli anni dei grandi viaggi in Africa, allora tutto acquisisce ancora più fascino. A Bobbio è andata in scena la HAT LEGEND, edizione che ha messo sotto i riflettori le moto dual sport anni '80 e i loro leggendari condottieri.

Ecco cosa ti sei perso

Il caldo è la coincindeza con i weekend potrebbe averti reso impossibile partecipare, ma non temere: l'organizzazione e il videomaker Massimo Di Trapani hanno realizzato un documentario che riassume i momenti più intensi, le moto più iconiche e alcune interviste a personaggi cardine di quel tempo come Beppe Gualini, Aldo Winkler e Bruno Birbes.

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