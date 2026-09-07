È in arrivo uno scooter "125" che fa 140 km/h. Peccato che...

Arriva il Trinity Saturn GT 300: scooter elettrico per patente A1 e B da 140 km/h e 310 km di autonomia. Ma averlo non è facile

Se sei alla ricerca di un mezzo per muoverti ogni giorno nel traffico, ti sarai accorto che la categoria degli scooter guidabili con patente A1 o con la semplice patente B rappresenta il punto d'incontro tra accessibilità e costi contenuti.

C'è però un limite strutturale con cui hai sempre dovuto fare i conti: le prestazioni. In Italia, i modelli fino a 125 centimetri cubici sono limitati per legge a 15 cavalli e faticano a offrire velocità di crociera adatte alle tratte autostradali (concesse ai 125 solo se il conducente sia maggiorenne).

Dalla Germania arriva però una novità destinata a spostare l'asticella: il nuovo Trinity Saturn GT 300, un maxiscooter elettrico omologato nella categoria equivalente ai 125 ma capace di raggiungere i 140 km/h di velocità massima.

Nel caso dei veicoli elettrici conta infatti la potenza nominale continua, non necessariamente quella di picco, e il Saturn GT 300 dichiara 11 kW continui e 22 kW di picco, rientrando così nella categoria A1 nonostante i 30 CV temporaneamente disponibili.

Scheda tecnica da categoria superiore

I numeri dichiarati dalla casa tedesca fanno un certo effetto, per un mezzo accessibile a partire dai 16 anni (almeno per i canoni moderni, che fanno sorridere chi è cresciuto con le 125 a due tempi degli anni 80 e 90). Fatto sta che con la ''deroga'' concessa alla motorizzazione elettrica, in accelerazione hai a disposizione il doppio della potenza rispetto a un tradizionale ottavo di litro a benzina.

Anche l'accumulatore è sovradimensionato per la categoria: la batteria da 13,3 kWh concede un'autonomia dichiarata fino a 310 km, pensata per coprire tragitti extraurbani senza la costante ansia da ricarica. Per il ripristino dell'energia, il sistema adotta una presa Tipo 2 con ricarica a 3,0 kW, che permette di recuperare circa 30 chilometri di percorrenza in mezz'ora e un pieno completo in un tempo compreso tra quattro e sei ore.

La ciclistica prevede una ruota anteriore da 15 pollici e una posteriore da 14 con pneumatici Michelin, doppio disco anteriore, ABS di serie e controllo di trazione TCS (che per una volta potrebbe davvero essere utile).

Trinity Saturn GT 300

Dotazione tecnologica senza rinunce

Oltre alle prestazioni velocistiche, l'equipaggiamento si avvicina a quello delle moto da turismo di fascia alta. Sul ponte di comando trovi uno schermo touch da 7 pollici integrato con Apple CarPlay e Android Auto.

Completano la dotazione tecnologica il cruise control, il controllo della pressione pneumatici, la dashcam integrata, l'accensione keyless e l'antifurto. Sotto la sella rimane lo spazio per il casco, mentre la ruota posteriore adotta un sistema di smontaggio rapido per semplificare gli interventi meccanici.

L'ostacolo dell'elettrico per il pubblico nostrano

Il primo motivo per cui questa novità rischia di rimanere un esercizio teorico riguarda la sua natura propulsiva. Nonostante le schede tecniche dei veicoli a batteria siano ormai mature, l'acquisto di uno scooter elettrico in Italia incontra ancora forti resistenze culturali ed economiche.

Il prezzo di listino parte infatti da 9.900 euro (ridotto a 9.400 euro dalla promozione di lancio valida fino al 30 settembre). Una cifra importante che posiziona il Saturn GT 300 nettamente al di sopra della concorrenza endotermica di pari segmento. L'investimento iniziale elevato e la diffidenza generale verso le infrastrutture di ricarica frenano gran parte dei potenziali acquirenti italiani, da sempre legati alle motorizzazioni tradizionali.

Una rete di vendita praticamente assente in Italia

C'è poi un secondo aspetto da considerare, legato alla disponibilità reale. Trinity è un marchio tedesco e al momento non risulta una rete ufficiale di vendita e assistenza in Italia. Un eventuale acquisto richiederebbe quindi di verificare direttamente con Trinity disponibilità, immatricolazione, garanzia e gestione dei ricambi.

Foto di copertina: sfondo generato con A.I.

VEDI ANCHE

Tags