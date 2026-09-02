NIU e Razer fanno uno scooter per gamer: ecco la nuova FQiX Special Edition

NIU e Razer collaborano per la FQiX Special Edition: scooter elettrico con autonomia di 110 km, GPS e design gaming

Da una parte c'è NIU, azienda specializzata nella mobilità elettrica. Dall'altra Razer, uno dei marchi più riconoscibili nel mondo del gaming. Due realtà apparentemente lontane, d'altronde spesso si sente dire che i videogiochi e le tecnologie stanno facendo disinnamorare i giovani verso moto e scooter, che hanno deciso di unire le forze per portare la cultura gaming anche sulle due ruote.

Il primo risultato della collaborazione è la NIU FQiX x Razer Special Edition, una versione speciale dello scooter elettrico FQiX che abbina la piattaforma tecnologica di NIU agli elementi stilistici distintivi di Razer.

FQiX x Razer: quando il gaming arriva sulle due ruote

NIU FQiX x Razer

Partiamo con il dire che questa Special Edition porta sul veicolo il linguaggio estetico di Razer, con elementi di design ispirati al mondo del gaming, mentre nella sostanza lo scooter rimane pressoché invariato. Dov'è allora in vantaggio per NIU? La collaborazione punta ad avvicinare due community: quella dei rider interessati alla mobilità elettrica e quella globale costruita da Razer attorno al gaming, alla tecnologia e al design, elementi cardine anche per il brand della green mobility.

''FQiX x Razer Special Edition segna una nuova direzione di design per NIU, capace di parlare direttamente alla prossima generazione di rider'', ha dichiarato Sieghart Michielsen, Director of International di NIU Technologies.

Secondo l'azienda, la nuova versione mantiene al centro tecnologia e connettività, aggiungendo però un'estetica più caratterizzata.

Tecnologia e connettività

NIU FQiX x Razer

Sotto la veste Razer rimane la tecnologia sviluppata da NIU. La FQiX utilizza l'architettura NIU Link Crown, attraverso la quale è possibile accedere a diverse informazioni e funzioni direttamente dal veicolo. Il sistema comprende un display TFT da 5 pollici, che permette di visualizzare i dati di guida e la navigazione. Sono inoltre presenti altoparlanti Bluetooth integrati per lo streaming musicale. Non manca la connettività legata alla sicurezza: lo scooter dispone infatti di tracciamento GPS e funzioni antifurto integrate.

Autonomia fino a 110 km

NIU FQiX x Razer

Dal punto di vista delle prestazioni e dell'autonomia, la serie speciale sarà in grado di coprire una prercorrenza massima di 110 km, grazie all'utilizzo di una batteria impermeabile con certificazione IPX7 dalla capacità energetica complessiva fino a 4.032 Wh.

FQiX x Razer Special Edition è disponibile nelle configurazioni L1e e L3e, così da coprire differenti categorie di patente. I preordini sono aperti dal 2 settembre 2026 e resteranno disponibili online fino all'11 ottobre 2026, con le prime consegne previste nel quarto trimestre del 2026, con priorità per i clienti che effettueranno il preordine.

E c'è anche un omaggio per chi decide di acquistare lo scooter: ogni preordine comprende gratuitamente uno zaino gaming Razer Rogue V4.

NIU FQiX x Razer: prezzo e disponibilità

NIU FQiX x Razer

Nel comunicato di presentazione indirizzato alla stampa non viene indicato il prezzo della FQiX x Razer Special Edition, che sarà disponibile esclusivamente in Europa. Non appena avermo maggiori informazioni vi aggiorneremo, rimanete sintonizzati.

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