NIU Testride Days, aprile è il mese per provare gli scooter elettrici

Con la bella stagione viene voglia tornare in sella e per questo NIU Technologies ha deciso di organizzare per la prima volta un appuntamento che darà la possibilità ai clienti e a tutti gli interessati di scoprire e provare tutti i suoi modelli elettrici. L'azienda ha quindi lanciato una settimana nazionale interamente dedicata ai test ride. Dal 17 al 25 aprile si terranno i ''NIU Testride Day''.

Test ride per tutti

L'iniziativa coinvolge tutti i concessionari NIU aderenti in tutta Italia. Dunque, per un'intera settimana sarà possibile testare su strada gli ultimi modelli della gamma elettrica del'azienda. L'iniziativa nasce dall'idea che quando si parla di mobilità elettrica, l’esperienza diretta è spesso determinante per valutare potenzialità e vantaggi come accelerazione immediata e silenziosità.

Per effettuare i test ride con i modelli della gamma NIU basterà prenotarsi, prendendo appuntamento. In questo modo si potranno effettuare in maniera ordinata. Come ci si prenota? Basterà recarsi sulla pagina dedicata sul sito di NIU (cliccate qui), selezionare la concessionaria preferita e poi scegliere il modello.

Chi parteciperà ai test ride riceverà anche in omaggio un piccolo gadget al termine della prova. Inoltre, tutti coloro che completeranno un test ride parteciperanno automaticamente a un concorso a premi, con in palio un monopattino elettrico KQi 300X.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026