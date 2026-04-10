Caschi moto più sicuri: il brevetto Autoliv per un nuovo cinturino autoregolante

Autoliv è un'azienda leader nel settore dei sistemi di sicurezza per l'industria auto. Ultimamente, però, si sta occupando anche del mondo delle due ruote. Proprio di recente abbiamo parlato del nuovo brevetto per un airbag dedicato alle moto. Adesso, spunta un ulteriore brevetto legato alla sicurezza delle ruote ma incentrato sul casco dei motociclisti. Lo sviluppo della sicurezza dei caschi è molto dinamico, con le aziende del settore che si concentrano costantemente sulla realizzazione di caschi più leggeri, comodi e resistenti. Autoliv si è voluta concentrare su di un elemento del casco spesso sottovalutato e cioè il sistema di ritenuta, il cinturino insomma.

L'idea è interessante e dimostra come l'azienda stia studiando nuove soluzioni per migliorare la sicurezza dei motociclisti.

Autoliv brevetto casco

Un cinturino che funziona come le cinture di sicurezza

Se questa soluzione dovesse davvero arrivare sui caschi avremo sistemi di ritenuta che andranno ad adattarsi automaticamente alla conformazione della testa del motociclistica. Come funziona l'idea di Autoliv? Chi ha una moto o uno scooter sa benissimo come si utilizza il cinturino del casco. Nel caso del brevetto, invece, il sistema ideato da Autoliv prevede una tecnologia simile a quella utilizzata nelle cinture di sicurezza delle auto, un settore in cui l'azienda ha una grande esperienza.

Il tutto significa che la cinghia del casco può essere allentata tirandola delicatamente, per poi stringersi nuovamente e mantenere una vestibilità aderente alla testa. Ovviamente ci sarà da capire come questo sistema riuscirà a garantire che il cinturino del casco venga stretto in modo confortevole, senza cioè arrivare a stringere troppo ma l'idea è interessante perché permette di eliminare le continue regolazioni manuali che spesso si fanno per sistemare il sottogola dei caschi. Inoltre, si andrebbe a evitare che i motociclisti più distarti lascino troppo largo il cinturino, con tutte le conseguenze negative in caso di incidente.

C'è poi un'altra caratteristica di sicurezza interessante che riguarda questa soluzione ideata da Autoliv.

Autoliv brevetto casco

Il casco non si può sfilare in caso di incidente

In condizioni normali, il cinturino andrebbe ad aderire perfettamente. Ma è in caso di incidente che le cose si fanno interessanti. Molte cinture di sicurezza per auto, in caso di incidente, trattengono la persona per evitare che venga sbalzata all'interno del veicolo o addirittura all'esterno negli urti più gravi. Autoliv ha applicato questo principio al design del cinturino. In caso di incidente, il cinturino andrebbe a bloccarsi per evitare che il casco possa muoversi o addirittura sfilarsi. Da capire coma potrebbe venire integrato tale sistema all'interno del casco e quanto aggravio di peso potrebbe portare. Tuttavia, è la dimostrazione di quanta attenzione si stia prestando a migliorare la sicurezza dei motociclisti.

Fonte: VisorDown

(Immagine di copertina realizzata con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/04/2026