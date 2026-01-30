Caberg presenta Horus X Ray, tutto sul nuovo casco

Il casco modulare turistico di Caberg si aggiorna con nuove colorazioni e conferma i punti di forza

I caschi modulari sono i più apprezzati tra i motociclisti, versatili ma anche sicuri. Caberg ha aggiorna il suo casco modulare Horus X Ray aggiungendo a quelle già disponibile tre nuove colorazioni.

Nuovi colori, stesse caratteristiche.

Alla base delle nuove colorazioni C'è senz'altro il nero opaco abbinato all'antracite, a variare sono gli accenti che possono essere rossi, gialli o fucsia, tutti fluo.

Horus X Ray

Il modulare di Caberg conferma le sue caratteristiche tecniche, come l'omologazione P/J, la calotta in policarbonato, l'ampia visiera (apertura frontale di 82°) dotata di lente Pinlock Maxvision di serie, visierino parasole e predisposizione per il sistema Caberg Pro Speak Evo, l'interfono sviluppato con Midland e conforme alla normativa ECE 22.06., proposto a 129,99 euro.

Taglie e prezzi

Le nuove varianti cromatiche di Caberg Horus X Ray saranno disponibili nelle taglie dalla XS–M nella versione nero opaco, antracite e fucsia fluo, mentre nelle altre due versioni colore le taglie vanno da XS a XL. Il prezzo consigliato al pubblico è di 319,99 euro.

