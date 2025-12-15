SOS Medical ID sempre più diffuso sui caschi Caberg. Scopri di che si tratta

Quando si parla di sicurezza in moto, spesso ci si concentra solo su omologazioni, materiali e resistenza agli impatti. Tutto giusto. Ma c’è un aspetto altrettanto decisivo che entra in gioco dopo l’incidente: la rapidità e l’efficacia dei soccorsi. È qui che entra in scena il sistema SOS Medical ID, sempre più presente sui caschi Caberg.

In pratica, il casco non si limita più a proteggere la testa: diventa anche un contenitore di informazioni vitali, subito accessibili ai soccorritori tramite smartphone NFC. Senza app da scaricare né codici da inserire: senza perdite di tempo, insomma.

In caso di emergenza, basta avvicinare il telefono al punto dedicato sul casco per visualizzare dati fondamentali come allergie, patologie, gruppo sanguigno e contatti da avvisare. Informazioni che, in situazioni critiche, possono fare davvero la differenza.

Caberg SOS Medical ID, qui si trova il chip NFC

Il valore aggiunto di SOS Medical ID sta tutto nella sua semplicità: niente accessori esterni, niente targhette da ricordarsi di indossare. Il sistema è integrato direttamente nel casco, che così affianca alla protezione “meccanica” una protezione che potremmo definire “umana”, pensata per velocizzare le cure e ridurre i margini di errore.

Un vantaggio non solo per chi guida, ma anche per chi resta a casa: sapere che, in caso di imprevisto, i soccorritori hanno accesso immediato alle informazioni giuste offre una tranquillità che va oltre la semplice scheda tecnica.

SOS Medical ID su Caberg Drift Evo II

I caschi Caberg con SOS Medical ID

Il sistema SOS Medical ID è già disponibile da qualche anno su diversi modelli della gamma Caberg, ma la gamma dei caschi che lo integrano sta crescendo, per coprire esigenze molto diverse tra loro.

Integrale sport-tourer omologato ECE 22.06, disponibile con calotta in fibra di vetro o carbonio (Drift Evo II Carbon). Fin dal debutto, SOS Medical ID fa parte del progetto: una scelta che affianca alla protezione strutturale un supporto concreto in caso di emergenza. Prezzi da 309,99 euro.

Caberg Drift Evo II Carbon: il 3/4 anteriore

Casco racing di fascia alta, pensato per la pista e per chi cerca leggerezza e prestazioni senza compromessi. Anche qui SOS Medical ID trova spazio, a dimostrazione che sicurezza e tecnologia possono convivere anche nel mondo più estremo della guida sportiva. Prezzo, 499,99 euro.

Caberg GP01, 3/4 anteriore

On-off road dedicato ai viaggi e alle avventure lontano dall’asfalto. Disponibile anche in versione Tanami Carbon, integra SOS Medical ID per offrire una protezione completa anche quando ci si spinge fuori dai percorsi più battuti. Prezzi da 349,99 euro.

Caberg Tanami Carbon, in configurazione offroad: presa d'aria frontale aperta e visiera rimossa

Novità della collezione 2026, TRIP è il primo casco “flip back” Caberg, in arrivo sul mercato da aprile 2026. Anche lui adotta SOS Medical ID, memorizzando dati anagrafici, informazioni mediche essenziali e contatti di emergenza, per una sicurezza che va oltre la struttura del casco. Prezzi da 299,99 euro.

Caberg Trip in configurazione jet, variante grafica Lunar

Con SOS Medical ID, Caberg ribadisce un concetto chiave: la sicurezza non finisce con l’impatto. Proteggere significa anche aiutare chi soccorre a intervenire meglio e più in fretta. Una tecnologia discreta, integrata, che non cambia il modo di guidare ma può cambiare, concretamente, quello che succede dopo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2025