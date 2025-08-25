Nuovo Caberg Tanami Carbon, casco adventure con spirito offroad. Prezzi, caratteristiche, data di arrivo

Può essere usato con o senza visiera e ha un sistema magnetico di parzializzazione delle prese d'aria. Calotta in due misure

Il casco Tanami in versione Carbon è una novità nel catalogo 2025 di Caberg, azienda italiana con oltre cinquant'anni di esperienza nel settore. Si tratta di un prodotto crossover pensato per il mondo adventure, che con poche modifiche diventa un casco offroad. Tanami, per inciso, è il nome di un deserto australiano. Il Carbon affianca nella gamma gli altri modelli Tanami che hanno calotta realizzata in fibra di vetro.

Caberg Tanami Carbon, in configurazione offroad: presa d'aria frontale aperta e visiera rimossa

Caberg Tanami Carbon, le caratteristiche principali

Il punto di forza della versione Carbon è la calotta realizzata, come suggerisce il nome, in fibra di vetro e carbonio . Due le misure di calotta disponibili, una per taglie dalla XS alla M e una per le taglie da L a XXL. Rispetto al Tanami standard, il Carbon pesa 80 grammi in meno : 1.450 grammi (+/- 50 grammi) le taglie con calotta piccola, 1.500 grammi (+/- 50 grammi) quelle con calotta grande. Inutile sottolineare quanto il peso del casco incida sul comfort di marcia di noi motociclisti.

è affidata a una presa d’aria sul mento, dotata di , e, sulla parte superiore della calotta, a due bocchette regolabili in modo indipendente. Ci sono poi due estrattori posteriori, anche loro con sistema di chiusra/apertura magnetico. Caratteristica della famiglia Tanami è la possibilità di utilizzo in due configurazioni, stradale e offroad. Si passa da una all'altra senza attrezzi. La modalità stradale prevede visiera trasparente montata, aeratore mentoniera coperto e estrattore posteriore chiuso a vantaggio della silenziosità ad alta velocità. La modalità off-road è pensata senza visiera (la quale si rimuove in pochi secondi per lasciare spazio alla maschera da enduro), presa d'aria della mentoniera e estrattori posteriori aperti per aumentare la ventilazione nei tratti tecnici.

Caberg Tanami Carbon, le due configurazioni

Gli interni sono completamente removibili e lavabili , realizzati con tessuti traspiranti, ipoallergenici e antibatterici . La zona delle guance è sagomata in modo da poter indossare comodamente occhiali.

, con spazio dedicato nella mentoniera e due asole sulle guance. Certificato secondo la normativa ECE 22.06 , Tamani Carbon integra la tecnologia Caberg SOS MEDICAL ID , un sistema elettronico NFC che permette al motociclista di salvare sul casco i propri dati medici e contatti di emergenza . In caso di incidente, chi presta soccorso può accedere rapidamente alle informazioni semplicemente avvicinando uno smartphone al logo SOS presente sul casco. Una funzione potenzialmente decisiva pensata per velocizzare le operazioni di primo intervento.

Caberg Tanami Carbon, presenta anche il visierino parasole

Caberg Tanami Carbon, prezzi, colori e disponibiltà

Tanami Carbon è disponbile in colorazione unica con fibra di carbonio a vista e vernice lucida. Il prezzo consigliato al pubblico da Caberg è di 480 euro. Tanami Carbon è già in vendita.

Pubblicato da Fabio Meloni, 25/08/2025