Stiloso e pratico, il nuovo casco Bell TX-501 arriva sul mercato. (Video)

Può un casco essere perfetto su una modern classic come la Triumph Scrambler 1200 – o perché no, anche su una vera “vecchietta” - pur rimanendo al passo con i tempi? La risposta è sì secondo Bell, grazie al nuovo casco jet TX-501. Ce lo ha raccontato in video in anteprima, durante il Motor Bike Expo, Carlo Rigon, responsabile commerciale di Alpa che di Bell è importatore ufficiale.

LE CARATTERISTICHE Alla base del nuovo TX-501 c’è ovviamente lo stile, ma anche tanta praticità. La grande novità è lo sfogo d’aria nella parte posteriore della calotta realizzata in fibra di vetro composita, che permette di mantenere una temperatura adeguata all’interno del casco quando le giornate iniziano a farsi più calde. Ma non è tutto, sempre in tema praticità sono da segnalare le diverse misure di calotta in base alle taglie – utili a mantenere le dimensioni e i pesi contenuti – e la predisposizione per gli altoparlanti di un eventuale sistema intercom.

VEDI ANCHE

BEN REALIZZATO Il nuovo TX-501 è un casco curato e ben fatto, basti pensare che gli interni sono rivestiti in tessuto anti-batterico con finiture in pelle, con grafiche che si sposano sia agli spiriti più sportivi, sia a quelli più amanti dell’understatement. Completano la dotazione il cinturino con pratica chiusura micrometrica e la presenza del visierino, sia trasparente, sia nero, in classe ottica 1.

DATA D’ARRIVO E PREZZO Il nuovo Bell TX-501 è finalmente disponibile in tutti i negozi che distribuiscono i prodotti del brand americano, con prezzi a partire da 329 euro e taglie dalla XS alla 2XL.