Sportivo o adventure? Caberg a EICMA con due nuovi caschi

Nell'anno del suo cinquantesimo anniversario, Caberg porta a EICMA 2024 la nuova collezione di caschi per moto 2025, di cui saranno protagonisti assoluti il GP01, progettato per gli amanti della guida sportiva, e il modello Tanami, adatto invece ai motociclisti dall'indole adventure. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono fatti.

Caberg GP01 Carbon Black

SOLUZIONE RACING Il casco sportivo GP01, realizzato grazie al know how che il marchio ha acquisito in tanti anni di corse, è caratterizzato da un design aerodinamico e da un peso contenuto. Sviluppato in collaborazione con i piloti Caberg, il GP01 prevede una calotta incarbonio disponibile nelle taglie da XS a L, ed è omologato ECE 22.06 e FIM Level 2, superando gli standard rigorosi della Federazione Internazionale Motociclistica, indispensabili per i campionati mondiali motociclistici. Questi livelli di sicurezza garantiscono – spiegano in Caberg – un prodotto di altissima qualità, sia in pista che sulle strade di tutti i giorni. Sarà in commercio a partire da marzo 2025 ad un prezzo di 499,99 euro.

Caberg Tanami Scram

CASCO ADVENTURE Per gli appassionati dell'avventura invece c'è il modello Tanami, disponibile in due taglie di calotta: una piccola per le taglie da XS a M e una grande da L a XXL, entrambe in fibra di vetro e disponibili anche in carbonio per la versione Tanami Carbon. Il casco può essere utilizzato sia con frontino che senza, come un tradizionale casco integrale, e sarà disponibile a partire da aprile 2025, con i seguenti prezzi: Tanami Nero Opaco e Bianco a 349,99 euro, Tanami Scram a 399,99 euro, mentre Tanami Carbon a 479,99 euro.

Caberg Tanami Scram

DISPOSITIVO DI SICUREZZA Su tutti e due i modelli troviamo il nuovo dispositivo Caberg SOS Medical ID. Si tratta di un'innovativa tecnologia che permette di inserire facilmente i dati anagrafici e medici del motociclista tramite smartphone e tecnologia NFC, rendendo accessibili informazioni cruciali in caso di emergenza.

Pubblicato da Francesco Irace, 24/10/2024