Arrivano due nuovi caschi Caberg, l'integrale Roxter e il modulare Trip

Caberg, caschi 2026: Roxter e Trip - Caberg, azienda italiana con oltre cinquant'anni di esperienza nella realizzazione di caschi, ha presentato due nuovi modelli, l'integrale sportivo Roxter e il turistico modulare Trip

Caberg Trip in configurazione jet, variante gfrafica Lunar

Roxter: due misure di calotta, sottogola estraibile e predisposizione interfono

Roxter è un integrale caratterizzato da un aspetto sportivo, che a fronte di caratteristiche interessanti è proposto a un prezzo contenuto.

Disponibile in due diverse misure di calotta, si distingue per lo spoiler posteriore allungato. Il sistema di ventilazione prevede una presa d'aria regolabile sul mento, una generosa presa d'aria superiore e due estrattori posteriori integrati sotto lo spoiler, alimentati da canali interni.

Gli interni sono completamente removibili e lavabili, e sono realizzati in tessuti traspiranti, anallergici e ad asciugatura rapida. Le guance sono sagomate per agevolare l'uso di occhiali, e includono un inserto retro-rifelttente per migliorare la visibilità notturna. Sono presenti il sottogola estraibile, utile per limitare l'ingresso d'aria nella zona del collo, e il paranaso removibile.

La visiera è antigraffio, dotata di sistema di sgancio rapido senza l'uso di attrezzi, e predisposta per l'inserimento della lente antiappannamento Pinlock 30. Un dente di aggancio consente di bloccarla in posizione chiusa, prevenendo aperture accidentali.

Grazie agli appositi spazi interni per l'alloggiamento degli altoparlanti, Roxter è compatibile con il comunicatore Caberg Pro Speak Evo. Tutti i test di sicurezza ECE 22.06 sono stati superati anche con il comunicatore montato.

Caber Roxter, variante grafica Hunter

Roxter: taglie, colorazioni e prezzi

Disponibile in versione monocolore nero opaco e bianco lucido al prezzo indicativo di 110 euro, Roxter è proposto anche nelle versioni grafiche Hunter e Colt, a OLT, disponibile in tre diverse combinazioni cromatiche al prezzo suggerito di 140 euro. Non ancora disponibili le informazioni sulle taglie.

Trip: doppia omologazione integrale/jet e dati e contatti di emergenza con NFC

Trip è il primo Caberg flip-back (con mentoniera reversibile a rotazione di 180° e un solo fulcro di movimento) omologato ECE 22.06 P/J. Può essere trasformato da integrale a jet con un semplice gesto: la mentoniera si aziona con una mano, con possibilità di blocco per sicurezza, e può essere posizionata nella parte posteriore della calotta.

L'aerazione sfrutta prese d'aria regolabili, estrattori posteriori e un ampio aeratore sul mento. La visiera esterna antigraffio è dotata di lente Pinlock 70 Max Vision, ed è presente la visierina interna parasole. Gli interni sono traspiranti, removibili e lavabili, con guance sagomate per l'uso con occhiali e fibbia a chiusura micrometrica.

Trip integra il sistema elettronico Caberg SOS Medical ID, che consente di registrare dati di emergenza e contatti tramite NFC, facilitando l'assistenza in caso di incidente. È inoltre predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che permette di collegarsi a cellulare, passeggero e altri motociclisti fino a 200 metri, ascoltare musica o utilizzare il navigatore. Tutti i test di sicurezza ECE 22.06 sono stati superati anche con il comunicatore montato.

Caberg Trip in configurazione integrale, nero opaco

Trip: taglie, colorazioni e prezzi

Disponibile nelle taglie da XS a XXL, Trip è disponibile nei colori nero opaco, argento opaco, bianco lucido e nella grafica Lunar, disponibile in tre combinazioni cromatiche lucide o opache. Il prezzo suggerito è di 300 euro per le versioni monocolore e di 350 euro per le versioni Lunar.

Caberg Trip in configurazione integrale, variante grafica Lunar

Pubblicato da Fabio Meloni, 24/10/2025