Schuberth S3 Carbon: l'unboxing video del casco 100% in carbonio

Schuberth S3 Carbon è il casco da moto con calotta interamente in carbonio. Un casco Sport Touring per chi cerca un prodotto di livello superiore, realizzato con lo stesso processo produttivo dei caschi da Formula 1. Scopriamo Schuberth S3 Carbon nell'unboxing video con Carlo Rigon, Direttore Commerciale di Alpa Distribution.

Schuberth S3 Carbon: caratteristiche

S3 Carbon è il casco integrale realizzato con calotta al 100% in fibra di carbonio, seguendo lo stesso processo produttivo dei caschi che Schubert realizza per la Formula 1 (testato nella stessa galleria del vento dei caschi da F1). Casco in carbonio significa eccellente assorbimento degli urti e peso ridotto al minimo – circa 1.400 g, 200 g in meno rispetto a quello in fibra – caratteristiche che servono a tutti i motociclisti, quelli che fanno turismo – meno peso per tante ore significa essere più riposati a fine giornata – e quelli che cercano un casco esclusivo e protettivo ai massimi livelli.

Schuberth S3 Carbon: le differenze con S3

S3 Carbon infatti, rispetto all'S3 in fibra, è dotato di sistema di chiusura a doppio anello – unico Schuberth da turismo con questa caratteristica – in lega di magnesio e alluminio. Questo casco è realizzato in Italia, per la precisione a Schio (VI), dove ha sede Schubeth Performance (ricordate che Danilo era stato lì in visita? Trovate tutto qui) e sarà disponibile da marzo nei rivenditori. Il prezzo di Schuberth S3 Carbon non è stato ancora reso noto: trattandosi di un casco premium così esclusivo è probabile si aggiri intorno ai 1.500 euro, in linea alla cifra necessaria per portarsi a casa il cugino modulare, C5 Carbon (qui l'unboxing video). Per maggiori informazioni o per acquistare S3 Carbon potete visitare il sito di Alpa Distribution.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/01/2026