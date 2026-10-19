Alpinestars Supertech R7, ecco com'è fatto il nuovo casco integrale sportivo

Alpinestars ha ampliato la sua gamma di caschi Supertech con il lancio del Supertech R7 (S-R7), disponibile su tutti i mercati europei. Si tratta di un casco integrale pensato non solo per la guida su strada, ma pure per quella in pista. Va a collocarsi all'interno della gamma al di sotto del Supertech R10 e combina una calotta multistato con una serie di soluzioni volte a garantire protezione dagli impatti, ventilazione e la migliore vestibilità possibile.

Com'è fatto il nuovo casco

Entrando più nel dettaglio, il nuovo casco Alpinestars Supertech R7 adotta una calotta realizzata in fibra di carbonio, aramide e fibra di vetro, unite con resina epossidica preimpregnata. Il casco è poi omologato secondo gli standard ECE 22.06 e US DOT, con un peso dichiarato di 1,390 kg nella taglia M. All'interno, il casco utilizza un rivestimento in EPS a densità multipla composto da sette sezioni con sei densità diverse, per poter assorbire nella maniera più efficace possibile l'impatto.

Alpinestars Supertech R7

Alpinestars ha inoltre integrato la sua tecnologia brevettata PLASMA sviluppata per contribuire a ridurre le forze di rotazione durante un impatto e quindi limitare il rischio di problemi alle clavicole. L'azienda afferma che il casco supera dell'80% lo standard ECE 22.06 relativo all'accelerazione rotazionale.

Andando avanti, Alpinestars ha sviluppato il casco in galleria del vento, aggiungendo alcuni elementi aerodinamici, per migliorare la stabilità e ridurre la resistenza alle alte velocità.

La ventilazione è garantita da 10 prese d'aria, di cui sei in entrata e quattro in uscita. Tre prese d'aria sul mento e tre prese d'aria superiori convogliano l'aria all'interno del casco, mentre le prese d'aria sul mento dirigono il flusso d'aria verso la visiera per ridurre l'appannamento. La visiera è un'unità omologata ECE 22.06 di Classe Ottica 1 con trattamento antigraffio su entrambi i lati ed è pure dotata di un meccanismo di sgancio rapido.

Alpinestars Supertech R7

Altra caratteristica interessante è il sistema di regolazione A-Head di Alpinestars, che consente ai motociclisti di regolare l'altezza e l'angolazione del casco tramite un cuscinetto regolabile collegato all'imbottitura in EPS. L'imbottitura interna, removibile e lavabile, è realizzata con tessuti trattati con agenti antimicrobici. Infine, il casco è predisposto per il sistema di comunicazione A-Connect di Alpinestars, che include la tecnologia di interfono Mesh 3.0 e gli altoparlanti Harman Kardon.

Disponibilità

Alpinestars Supertech R7 è disponibile in Europa presso i rivenditori autorizzati Alpinestars e online. L'azienda lo propone di diverse colorazioni e con grafiche differenti. Nella confezione troviamo una visiera trasparente, la lente Pinlock 120 MaxVision, un deflettore per il respiro, il sottogola e una sacca porta-casco.

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