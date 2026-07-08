Manutenzione moto in estate: carrozzeria, catena e cosa usare

L'estate è la stagione più impegnativa per la moto. Una guida pratica alla manutenzione di carrozzeria e catena: cosa fare, quando e con quali prodotti.

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L’estate è il periodo dell’anno in cui prendere la moto è un vero piacere. Ma è anche un periodo che, tra condizioni specifiche (caldo intenso, quantità di sporco accumulato sulle strade, eccetera) e il maggiore utilizzo, impone un’attenzione e una cura superiore per il proprio mezzo. Le temperature elevate accelerano l'ossidazione dei metalli, degradano le guarnizioni in gomma e gomme esposte ai raggi UV, e fanno evaporare più rapidamente i lubrificanti dalla catena. Ecco perché questo è il momento di fare la manutenzione, occupandosi in modo particolare della catena e delle superfici esterne.

La catena: il componente più trascurato (e più critico)

Partiamo dalla catena di trasmissione. Uno dei componenti più importanti di una moto. Durante l’estate estate subisce uno stress maggiore. Questo a causa delle alte temperature, della polvere e della sabbia che contribuiscono a degradare il lubrificante molto più rapidamente che in altri periodi dell’anno.

Ecco, quindi, che l’indicazione è quella di prevedere una manutenzione basata in due fasi. La prima prevede la pulizia (con la rimozione del vecchio lubrificante e dei residui di sporco). La seconda la lubrificazione (con l’applicazione di un nuovo strato). Eseguire solo la lubrificazione senza pulire prima sarebbe controproducente perché il nuovo prodotto si mescola ai residui, creando un composto abrasivo che accelera l'usura dei pignoni.

Per questo tipo di attività si rivela indispensabile un kit dedicato con detergente catena, lubrificante specifico per uso stradale e spazzola bidirezionale. Il kit Morfose risponde proprio a queste necessità permettendo di eseguire il ciclo completo della manutenzione in maniera precisa e completa. Prezzo: 21,80€.

Cosa usare per la pulizia e la protezione delle superfici

L’altra attività cui prestare attenzione è la pulizia delle superfici. Queste sono più delicate rispetto a quelle delle auto. Le superfici delle moto, infatti, sono eterogenee (plastica, metallo verniciato, cromature, alluminio, gomma) e spesso ravvicinate, il che rende necessario usare prodotti compatibili con tutti questi materiali o, ancora meglio, prodotti specifici per ciascuno.

Il ciclo corretto prevede tre passaggi: pulizia (rimozione di sporco, insetti, residui oleosi), protezione (applicazione di uno strato idrorepellente sulle parti verniciate e cromature) e trattamento delle plastiche (prevenzione dell'ingiallimento e delle screpolature da UV).

Per farlo è possibile fare riferimento a questo kit WD-40 Specialist, che comprende detergente universale spray da 500 ml, cera protettiva alla carnauba da 400 ml, lucidante al silicone per plastiche e gomme da 400 ml, guanti e panno in microfibra. La formulazione è compatibile con vernici, cromature, alluminio, plastiche e fibra di carbonio, e copre l'intero ciclo di pulizia da fare durante la stagione estiva. Prezzo: 39,99€.

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/07/2026