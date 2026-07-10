Caschi modulari, le migliori offerte per le vacanze in moto

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Chi sta preparando un viaggio in moto sa che il casco è uno degli accessori più importanti da scegliere. Tra le soluzioni più apprezzate c'è il casco modulare, riconoscibile per la mentoniera apribile che consente di passare in pochi secondi dalla configurazione chiusa a quella aperta. Omologato sia come casco integrale sia come casco jet, questa tipologia di casco offre grande versatilità soprattutto durante i viaggi più lunghi, come quelli durante le vacanze estive. È una tipologia di casco che rende più pratiche le soste, i rifornimenti e i pedaggi. In vista delle vacanze estive abbiamo selezionato tre caschi modulari in offerta su Amazon, tra i quali scegliere per il prossimo viaggio.

Per chi cerca leggerezza: LS2 ADVANT X CARBON

Nel casco LS2 ADVANT X CARBON il guscio è realizzato in più strati di fibra di carbonio, una scelta che tiene il peso a 1,5 kg pur mantenendo una struttura pensata per disperdere l'energia in caso di impatto. L'imbottitura interna in EPS multidensità lavora insieme al sottogola rinforzato, mentre la chiusura avviene tramite fibbia micrometrica per una regolazione rapida. Il casco (disponibile in diverse taglie) è in offerta a tempo a 300,08€ (taglia M) con il 16% di sconto, per il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Per l'uso quotidiano: HJC C91N NEPOS

Con il casco HJC C91N NEPOS, si ha un guscio in policarbonato per un peso complessivo di 1,65 kg. Parliamo di un casco che punta sulla leggerezza e anche per questo si rivela particolarmente adatto anche per l’utilizzo quotidiano. Integra una visiera solare interna (con trattamento anti-raggi) e un sistema di ventilazione ACS per la gestione del flusso d'aria. È in offerta (taglia L) a 117,01€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo con il quale è solitamente in vendita. Anche in questo caso è al prezzo più basso dell’ultimo mese ed è un prodotto da prendere seriamente in considerazione.

Per risparmiare: LS2 STROBE II

Chi vuole spendere meno, l’offerta sul casco LS2 STROBE II è probabilmente la soluzione migliore. Parliamo di un casco con il guscio in policarbonato KPA che porta il peso intorno a 1,7 kg. Prevede inoltre un trattamento con una protezione anti-UV e anti-graffio sulla visiera. È predisposto per l'inserto Pinlock 70 e monta la nuova omologazione ECE 22.06. È in offerta (taglia M) a 84,54€, con uno sconto del 34% che porta il prezzo al minimo degli ultimi 30 giorni.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 10/07/2026