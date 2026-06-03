Una Renault Twizy sputafuoco e 10 Citroen Ami: il video di L.A. C.O.U.R.S.E.

Un mostruoso quadriciclo Renault Twizyin stile monster truck sputa fiamme vere dallo scarico, dieci Citroen Ami elettriche si sportellano all'interno di un velodromo in una gara di durata sulla distanza di cento giri. Folle? Senza dubbio!

Che cos'è L.A. C.O.U.R.S.E.

Quello che vedi nel filmato è un evento ufficiale battezzato con l'acronimo L.A. C.O.U.R.S.E., che sta per L'Ami Challenge Original Ultra Racing Sport Event.

Dietro questa manifestazione organizzata su una pista da ciclismo c'è lo zampino di Sylvain Lyve, noto YouTuber francese che ha pensato bene di mettere l'uno contro l'altro dieci famosi streamer d'oltralpe al volante dei piccoli quadricicli elettrici di casa Citroen.

Il commento originale della diretta Twitch è interamente in lingua francese, ma per godersi le sportellate ad altezza asfalto non serve certo il dizionario. Basta iniziare a guardare il video qui sotto a partire dal minuto 1:14:44.

Una safety car decisamente fuori dagli schemi

Se hai un debole per la Citroen Ami o per la sua cugina italiana Fiat Topolino, l'impatto visivo delle vetture schierate sulla linea di partenza ti lascerà a bocca aperta.

Vedere questi cubetti di plastica affrontare le curve paraboliche di un velodromo fa già ridere così, ma il vero capolavoro del fine settimana è il veicolo incaricato di gestire il gruppo nei momenti di pericolo: la ''unsafety car''.

Qualche meccanico con molto tempo libero ha preso una Renault Twizy (che in questo video viene guidata da una scimmia), l'ha sollevata da terra con ruote gigantesche da monster truck e le ha dato le sembianze di una monoposto a ruote scoperte. Non contento, le ha pure montato un sistema nel retrotreno per sparare fiammate a comando.

Cento giri con l'occhio all'autonomia

La corsa non è una semplice passerella per fare accademia. Il regolamento prevede cento tornate all'interno del velodromo con un vincolo strategico non da poco: per vincere bisogna tagliare il traguardo conservando almeno il 10% di carica residua della batteria.

Nella configurazione stradale che puoi guidare tutti i giorni, la Ami adotta un motore singolo da 6 kW (poco più di 8 CV) e un pacco batterie da 5,5 kWh, sufficienti per coprire circa 75 chilometri con una velocità massima limitata per legge a 45 km/h.

Per l'occasione, però, i limitatori elettronici sono stati disattivati, permettendo ai piccoli veicoli elettrici di toccare i 70 km/h sulle sponde della pista. Una velocità che, vissuta dentro quel guscio leggero, deve fare un certo effetto. Guarda il video per scoprire il vincitore (che a ben guardare, sembra un predestinato).

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