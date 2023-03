Il video di una scimmia al volante della Renault Twizy

Se ci riesce lei... Una femmina di orangutan chiamata Rambo si è messa alla guida di una Renault Twizy ed è andata a spasso per i giardini e i vialetti di Dubai (mangiandosi gli occhiali da sole, di tanto in tanto): l'evento è documentato nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube di Animalia.

VEDI ANCHE

IL PRIMATO DEL PRIMATE Una scimmia al volante di un'auto elettrica è indubbiamente uno strano spettacolo, ma non è la prima né l'ultima volta che vedremo animali alla guida. In passato, Mini si era impegnata a insegnare a guidare ai cani (qui il video), con l'aiuto di una scuola guida neozelandese. Certo un orangutan come Rambo facilita le cose, visto che non sembra essere stato necessario modificare i comandi dell'auto: gran cosa i pollici opponibili!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2023