Non dovrebbe esserci il bisogno di dirlo, ma Fido in vacanza viaggia con noi. E siccome a volte, magari al ritorno dalla spiaggia, da un bel bagnetto al lago o al torrente, lascia in auto odori, per così dire, caratteristici, nasce la necessità di igienizzare di tanto in tanto gli interni dell'auto. E se per rimuovere il pelo dei quadrupedi basta un lavaggio specifico, per gli aromi a volte serve di più. Carglass, che non si occupa solo di cristalli in frantumi, ha un sistema per risolvere, attraverso la sanificazione degli interni tramite ozono.

COME FUNZIONA Bastano da 7 a 15 minuti, secondo le dimensioni dell'auto, per effettuare il trattamento disinfettante all’ozono di Carglass, che Covid-19 a parte (contro il quale l'efficacia non è dimostrata) è riconosciuto dal Ministero della Sanità contro virus, batteri, pollini, funghi, muffe, acari e qualsiasi tipo di odore: compreso quello di fumo.

NON LASCIA RESIDUI Il trattamento all'ozono non utilizza sostanze chimiche, perciò non lascia residui allergizzanti. Sanifica gli interni dell’auto e i condotti dell’aria tramite un macchinario che viene posizionato dal tecnico Carglass sulla cappelliera o sul sedile posteriore dell’auto (foto sopra). Questo dispositivo produce e diffonde ozono, che circola anche attraverso l'impianto di aereazione eliminando i microorganismi indesiderati.

QUANTO COSTA Dopo la sanificazione degli interni, il trattamento prevede anche la disinfezione dei punti di contatto esterni così da riconsegnare la vettura il più possibile priva di microorganismi indesiderati, dentro e fuori dall’abitacolo. Il prezzo dell'operazione è di 29,90 euro se in abbinamento alla sostituzione di un cristallo danneggiato o di 50 euro se effettuato come servizio unico.