Honda Super One in un video in giapponese che... capiranno tutti

Hai presente quando guardi un film in lingua originale e, anche senza sottotitoli, capisci perfettamente cosa sta succedendo? Ecco, con quello ufficiale sulla Honda Super One succede esattamente lo stesso. Il filmato ufficiale che trovi qui sotto è in giapponese, ma ti assicuro che non ha bisogno di traduttori.

Mostra le doti della nuova kei car elettrica, che arriverà anche in Europa per dare battaglia alle nuove E-Car volute dalla Commissione, che Stellantis costruirà a Pomigliano.

Un tuffo negli anni '80

Guardando bene la Super One, è difficile non pensare alla leggendaria City Turbo II del 1983. La nuova Honda Super One (che in alcuni mercati vedremo come Super-N) ne riprende i muscoli in miniatura: parafanghi bombati, carreggiate allargate e quella sagoma squadrata che sembra gridare agilità da ogni millimetro.

È lunga meno di 3,6 metri, ma con un’abitabilità che si preannuncia sorprendente e un'anima che punta dritta al segmento delle hot hatch urbane.

I numeri che contano

Sotto la carrozzeria batte un cuore elettrico alimentato da una batteria da circa 29 kWh, sufficiente - pare - per coprire 274 km nel ciclo WLTP.

Ma il bello arriva quando attivi il Boost Mode: la potenza sale da 64 a 95 CV e l'abitacolo si tinge di viola, cambiando carattere in un istante (anche se nel video il tachimetro sembra non accorgersene).

E non solo. Guarda un po' le caratteristiche fondamentali della Super One e capirai perché la proposta giapponese si presenta con grandi ambizioni:

Peso piuma : ferma l'ago della bilancia a soli 1.090 kg , un record per la categoria delle elettriche.

: ferma l'ago della bilancia a soli , un record per la categoria delle elettriche. Cambio simulato : Honda ha sviluppato una trasmissione a 7 rapporti virtuali per farti sentire la cambiata e per darti quel feeling meccanico che di solito cercheresti da un motore termico.

: Honda ha sviluppato una trasmissione a per farti sentire la cambiata e per darti quel feeling meccanico che di solito cercheresti da un motore termico. Active Sound Control : un sistema audio dedicato riproduce il ruggito di un motore a benzina in base alla tua pressione sull'acceleratore.

: un sistema audio dedicato riproduce il ruggito di un motore a benzina in base alla tua pressione sull'acceleratore. Prezzo: si parla di una base di partenza inferiore ai 23.000 euro, rendendola una delle elettriche più accessibili e stuzzicanti sul mercato.

La ricetta è stuzzicante: leggerezza, una spruzzata di nostalgia e tanta voglia di far sorridere chi sta al volante. Non mancano dotazioni da auto più grande come sedili e volante riscaldati e i famosi Magic Seats Honda posteriori, che si sollevano come quelli del cinema per sfruttare meglio lo spazio di carico.

Ma dai un'occhiata al video, se non l'hai ancora fatto: senza leggere una sola parola, da lì capisci tutto.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2026