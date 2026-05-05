Guinness World Record

55 metri: la bici più lunga (e meno "smart") al mondo. Video

Avatar di Lorenzo Centenari, il 10/05/26

1 ora fa - Cinque ciclisti, catene ovunque e sterzo da autotreno. Ma la domanda è...

Il primato arriva dall'Olanda: cinque ciclisti, catene ovunque e sterzo da autotreno. Ma la vera domanda è: dove la usi?

In teoria, la bicicletta dovrebbe essere piccola, leggera, agile. In Olanda hanno deciso di ignorare il manuale e costruire un affare lungo 181 piedi e 7 pollici (circa 55 metri), praticamente un viadotto con le ruote.

Guinness World Records ha detto “ok”, noi aggiungiamo “ma perché?”. Comunque: guarda il video e fatti tu un'idea.

Il telaio sembra una trave d’acciaio uscita da un cantiere navale, le gomme hanno la stessa finezza di un rullo compressore, ma almeno - dicono - la bici si regge in piedi da sola. Meno male: già sollevare uno scooter è un dramma, figuriamoci questo serpentone metallico.

Foto: YouTube / Guinness World Records

Davanti c’è un povero cristo che sterza, dietro quattro pedalatori che spingono il tutto grazie a un sistema di riduzioni che pare un orologio svizzero dopo una notte brava. Loro pedalano a 60 rpm, la ruota dietro gira tre volte al minuto, e il risultato è un avanzamento lento ma dignitoso. Dignitoso per un ponte mobile, s’intende.

Foto: YouTube / Guinness World Records

Qualcuno potrebbe obiettare che cinque persone fanno più “tandem XXL” che “bici singola”. Gli ingegneri olandesi, previdenti, hanno già la risposta: hanno costruito anche la versione mono-rider. È più corta. Di otto pollici. Perfetta per le ciclabili olandesi, purché siano larghe quanto l’A4.

Il Guinness applaude. Noi, francamente, continuiamo a preferire le bici (anche elettriche) che entrano in garage senza dover chiamare l’ANAS.

Foto: YouTube / Guinness World Records

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/05/2026
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    Infaticabile mulo da tastiera, Lorenzo mette al servizio della redazione la sua esperienza nel giornalismo “analogico” (anni di gavetta nei quotidiani locali) e soprattutto la sua visione romantica dell’automobile, mezzo meccanico ma soprattutto strumento di libertà e conquista straordinaria dell’umanità. Il suo forte accento parmigiano è oggetto di affettuosa derisione ogni volta che apre bocca (e anche per questo preferisce scrivere piuttosto che apparire in video). Penna di rara eleganza, ama le coupé, un po’ meno i Suv coupé. Ogni volta che sale a Milano, si perde.

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