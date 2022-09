Hai voglia a pedalare, con una bicicletta in... cemento armato!

Video follie da YouTube: come costruire una bicicletta (perfettamente funzionante) in cemento armato. Il peso? “Solo” 130 kg!

E pensare che c’è chi ancora si preoccupa che la sua bicicletta non pesi troppo. Ci sono aziende che realizzano biciclette muscolari oppure a pedalata assistita con il telaio in carbonio, componenti ultrasofisticati per guadagnare qualche grammo sulla bilancia... Perché perdersi dietro a queste inezie, quando puoi realizzare la tua bicicletta in CEMENTO ARMATO?

SI PUÒ... FARE! Anche l’idea stessa che la bicicletta (elettrica o meno) possa aiutare chi la usa per spostarsi più velocemente e arrivare a destinazione in minor tempo non sembra preoccupare l’autore di questo capolavoro. Una bicicletta talmente pesante da potersi muovere alla velocità di una lumaca, e comunque troppo instabile per poterla usare davvero. Insomma, un oggetto che è stato realizzato solo perché si poteva fare. Il che, in molti casi, è una motivazione più che sufficiente.

Video da YouTube: la bicicletta in cemento armato. 135 kg da portare a spasso!

MUST WATCH Il video non è brevissimo, ma mostra passo passo il lavoro degli autori del canale YouTube Play to DIY, specializzato nella realizzazione di contenuti “creativi” di ogni genere. Si parte dal disegno del telaio alla preparazione del cemento armato, alla costruzione degli ingranaggi (utilizzando colate di cemento su parti di vecchie biciclette) per arrivare a uno degli aspetti più affascinanti, la realizzazione delle due ruote.

Video da YouTube: la bicicletta in cemento armato. Una fase della costruzione del telaio

ANCHE IL CASCO Volete pedalare su una bici in cemento e non avere l’abbigliamento adatto? Pronti via, i ragazzi di Play to DIY hanno realizzato anche un casco e un paio di occhiali da corsa, ovviamente in cemento. Che hanno avuto vita breve, come vedrete anche voi nel video, ma l’importante è averci pensato!

Video da YouTube: la bicicletta in cemento armato. Non mancano occhiali e casco

UN SUCCESSO Alla fine, comenque, obiettivo raggiunto in pieno! Non ha i freni e si muove molto lentamente, con gran caciara, e anche sterzare è operazione tutt’altro che semplice. Del resto, le ruote sono un po’ rigide, e la bicicletta pesa 134,5 chili. Ecco, diciamo che tra peso, goffaggine e sella in cemento, forse non è il mezzo più adatto per una gita fuori città!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/09/2022