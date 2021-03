PRIMO MONDIALE Comincia nell'ultimo weekend di febbraio da Ad Diriyah il tanto atteso primo campionato del mondo Fia di Formula E 2021. Ottenuto l'ufficiale riconoscimento da parte della Federazione Internazionale, la categoria full electric riparte nel fine settimana dal tracciato cittadino alle porte della capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, che ospita anche i primi ePrix in notturna della storia. Ecco le entry list completa del mondiale 2021 tra riconferme, novità e cambi di casacca: chi sarà il successore di Antonio Felix Da Costa nell'albo d'oro del campionato elettrico?

FORMULA E, LA ENTRY LIST COMPLETA DEL MONDIALE 2021

I PILOTI CONFERMATI DEL CAMPIONATO 2021

- Jean-Eric Vergne, Francia (DS Techeetah)

- Antonio Felix Da Costa, Portogallo (DS Techeetah)

- Oliver Rowland, Regno Unito (Nissan e.Dams)

- Sebastien Buemi, Svizzera (Nissan e.Dams)

- Stoffel Vandoorne, Belgio (Mercedes-Benz EQ Formula E Team)

- Nyck De Vries, Olanda (Mercedes-Benz EQ Formula E Team)

- Robin Frijns, Paesi Bassi (Envision Virgin Racing)

- Maximilian Gunther, Germania (Bmw i Andretti Motorsport)

- Lucas Di Grassi, Brasile (Audi Sport ABT Schaeffler Formula E)

- René Rast, Germania (Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team)

- Mitch Evans, Nuova Zelanda (Jaguar Racing)

- André Lotterer, Germania (TAG Heuer Porsche Formula E Team)

- Alexander Lynn (Mahindra Racing)

- Edoardo Mortara, Svizzera (ROKiT Venturi Racing)

- Nico Muller, Svizzera (Dragon/Penske Autosport)

- Sergio Sette Camara, Brasile (Dragon/Penske Autosport)

- Oliver Turvey, Regno Unito (NIO 333 FE Team)

I CAMBI DI TUTA DEL CAMPIONATO 2021

- Sam Bird, Regno Unito (da Envision Virgin Racing a Jaguar Racing)

- Pascal Wehrlein, Germania (da Mahindra Racing a TAG Heuer Porsche)

- Alexander Sims, Regno Unito (da Bmw i Andretti a Mahindra Racing)

- Tom Blomqvist (da Jaguar Racing a NIO 333)

I DEBUTTANTI DEL CAMPIONATO 2021

- Nick Cassidy, Nuova Zelanda (Envision Virgin Racing)

- Jake Dennis, Regno Unito (Bmw i Andretti Motorsport)

- Norman Nato (ROKiT Venturi Racing)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Daniel Abt, Germania (ex Audi Sport Abt Schaeffler e NIO 333)

- Jerome D'Ambrosio, Belgio (ex Mahidra Racing)

- James Calado, Regno Unito (ex Jaguar Racing)

- Felipe Massa, Brasile (ex ROKiT Venturi Racing)

- Brendon Hartley, Nuova Zelanda (ex Dragon Racing)

- Ma Qinghua, Cina (ex NIO 333)

- Neel Jani, Svizzera (ex TAG Heuer Porsche)

NOVITÀ TRA I TEAM DEL CAMPIONATO 2021

- Panasonic Jaguar Racing cambia denominazione e diventa Jaguar Racing

- Geox Dragon Racing cambia denominazione e diventa Dragon/Penske Autosport