Avalanche Andretti Formula E 2022

AVALANCHE ANDRETTI Vincitrice della prima gara al debutto da team ufficiale nel 2018, la Bmw poi non è riuscita a mantenere le promesse. Pur in lizza fino alla fine del campionato 2018-2019 e in quello 2021, la casa bavarese ha deciso di chiudere l'esperienza in Formula E. Il team Andretti resta però ancora in gara confermandosi tra le scuderie impegnate nella categorie sin dagli albori. Salutata l'Elica (che però resta ancora fornitrice della powertrain) e Maximilian Gunther, la squadra americana riparte dalla certezza Jake Dennis e dal debuttante Oliver Askew, nell'attesa di scoprire quale sarà il futuro nella season 9, la prima del debutto delle avveniristiche monoposto di Gen3.

Nome completo Avalache Andretti Formula E Auto Bmw iFE.21 ePrix disputati 86 Vittorie 7 Pole position 8 Podi 18 Giri più veloci 3 Punti raccolti 684 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Jake Dennis #27 Oliver Askew #28

Formula E 2022, Test Valencia: Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E)

Nome Jake Dennis Nazionalità Regno Unito Team Avalache Andretti Formula E Numero #27 Età 26 (16 giugno 1995) Altezza 185 cm Peso 76 kg ePrix disputati 17 Vittorie 2 Pole position 1 Podi 3 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2021

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Oliver Askew (Avalanche Andretti Formula E)

Nome Oliver Askew Nazionalità Stati Uniti Team Avalache Andretti Formula E Numero #28 Età 25 (12 dicembre 1996) Altezza 190 cm Peso 78 kg ePrix disputati 2 Vittorie 0 Pole position 0 Podi 0 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2022

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022