Nissan e.Dams Formula E 2022

NISSAN E.DAMS Consistenza e solidità, anche a scapito dei singoli successi di tappa. Così Nissan e.Dams, nonostante la relativa gioventù nel circus della Formula E, si è ritagliata nel campionato in questi anni un ruolo in lotta per il titolo di campione costruttori, soccombendo alla fine ai rivali ma conquistando comunque risultati soddisfacenti. Nel 2021, però, un crollo inatteso delle prestazioni e un decimo posto in classifica costruttori non ha permesso di dare seguito alle aspettative della casa giapponese, subentrata a Renault a partire dalla quinta stagione della categoria elettrica e comunque considerata tra i top team della serie. Nel 2022 si riparte alla ricerca del riscatto, anche grazie all'arrivo del promettente Maximilian Gunther ad affiancare l'espertissimo Sebastien Buemi. Basterà per tornare ai vertici della categoria?

Nome completo Nissan e.Dams Auto Nissan IM03 ePrix disputati 86 Vittorie 17 Pole position 21 Podi 39 Giri più veloci 12 Punti raccolti 1357 Titoli piloti 1 Titoli team 3 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Maximilian Gunther #22 Sebastien Buemi #23

Formula E 2022, Nissan e.Dams

VEDI ANCHE

Nome Maximilian Gunther Nazionalità Germania Team Bmw i Andretti Motorsport Numero #22 Età 24 (2 luglio 1997) Altezza 181 cm Peso 69 kg ePrix disputati 38 Vittorie 3 Pole position 0 Podi 4 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2018

Formula E 2022, Nissan e.Dams

Nome Sebastien Buemi Nazionalità Svizzera Team Nissan e.Dams Numero #23 Età 33 (31 ottobre 1988) Altezza 172 cm Peso 55 kg ePrix disputati 84 Vittorie 13 Pole position 14 Podi 29 Giri più veloci 7 Titoli piloti 1 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022