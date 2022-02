Dragon Penske Autosport Formula E 2022

DRAGON PENSKE AUTOSPORT Presente sin dalla storica stagione inaugurale della Formula E, Dragon Racing ha all’attivo due vittorie e svariati podi. I risultati positivi sono però arrivati soprattutto nei primi campionati, quando la scuderia statunitense fondata da Jay Penske – figlio del mitico Roger, vera e propria leggenda delle corse Usa – ha persino portato a casa un secondo posto nella classifica team (2014-2015). La scelta, presa nel 2016, di produrre un powertrain in proprio non ha fin qui prodotto i risultati sperati e Dragon è sprofondata nei bassifondi del gruppo. Dopo alcuni anni turbolenti e numerosi cambi al volante, gli statunitensi ripartono dal confermato Sergio Sette Camara e soprattutto da Antonio Giovinazzi, ex Alfa Romeo F1 al debutto nella serie elettrica.

Nome completo Dragon / Penske Autosport Auto Penske EV-5 ePrix disputati 86 Vittorie 2 Pole position 2 Podi 10 Giri più veloci 6 Punti raccolti 460 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Sergio Sette Camara #7 Antonio Giovinazzi #99

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Sergio Sette Camara (Dragon/Penske Autosport)

Nome Sergio Sette Camara Nazionalità Brasile Team Dragon / Penske Autosport Numero #7 Età 23 (23 maggio 1998) Altezza 169 cm Peso 61 kg ePrix disputati 23 Vittorie 0 Pole position 0 Podi 0 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Berlino 2020

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske Autosport)

Nome Antonio Giovinazzi Nazionalità Italia Team Dragon / Penske Autosport Numero #99 Età 28 (14 dicembre 1993) Altezza 185 cm Peso 70 kg ePrix disputati 2 Vittorie 0 Pole position 0 Podi 0 Giri più veloci 0 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2022

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022